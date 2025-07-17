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Главная Новости дня Возвращенные из оккупации дети увидели Рим в рамках "Дети дома"

Возвращенные из оккупации дети увидели Рим в рамках "Дети дома"

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 13:53
Возвращенные из оккупации дети посетили Италию в рамках "Дети дома" — фото
Возвращение с отдыха в рамках проекта "Дети дома". Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Возвращенные из оккупации, депортации и дети защитников отдохнули в Италии. Реализовать путешествие удалось Объединенному центру при Службе безопасности Украины в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

Детали рассказали журналистам Новини.LIVE.

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Возвращенные из оккупации украинские дети отдохнули в Италии

В рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA 38 детей из уязвимых категорий провели две недели летнего отдыха в итальянском городке Постильоне.

Діти повернулись з відпочинку від СБУ
Дети вернулись из Италии в Киев. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Поездка организована в рамках проекта "Дети дома", созданного при участии Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц при Службе безопасности Украины.

"Основной задачей этой программы было объединение в нашей большой украинской семье детей, которые были незаконно депортированы страной-агрессором и возвращены в Украину. А также детишек, родные которых защищают Украину. К сожалению, некоторые погибли из родителей. А также детишек-сирот, о которых беспокоится и заботится наше государство", — рассказал руководитель Объединенного центра при СБУ Андрей Пастернак.

Андрій Пастернак, СБУ
Руководитель Объединенного центра при СБУ Андрей Пастернак. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В поездке приняли участие дети, которые оказались под риском или пережили принудительное перемещение и депортацию с временно оккупированных территорий Украины или России, а также дети украинских защитников.

Целью проекта является не только возвращение украинских детей домой, но и предоставление им безопасного пространства для восстановления и эмоциональной поддержки.

Обійми дітей
Дети обнимаются на железнодорожном вокзале, фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Италии дети отдыхали в течение двух недель. Они купались в море, участвовали в мастер-классах, ходили в горы, прогулялись по столице и встретились с самим Папой Римским Львом XIV. Реабилитационный отдых помогли организовать Посольство Украины в Италии, Святой Престол и благотворительная организация "ГУРУ ФОНД".

"Мне очень понравилось, особенно когда ездили на море, нас бросали и мы делали сальто назад. И еще когда мы ездили на экскурсии, например в пещеру, то там было очень хорошо, прикольно и хорошо", — рассказал сын военнослужащего ВСУ Андрей.

Андрій, СБУ
Сын военнослужащего ВСУ Андрей. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Также впечатлена от итальянского отдыха и София. Она в начале полномасштабного вторжения пережила опыт российской оккупации. Целый год не видела маму, которая буквально "застряла" в Херсоне, когда враг разбомбил Антоновский мост. О девочке в течение 12 месяцев заботились старенькие бабушка и дедушка. По словам родителей, школы и больницы не работали, жизнь в оккупации для ребенка была чрезвычайно сложным и страшным временем. Однако сейчас девочка об этом не вспоминает. София делится радостными эмоциями и счастлива, что завела новых друзей в путешествии:

"Нам будто удалось облететь всю Италию. Мы были и в Риме, мы были почти везде. Эти две недели были такие прекрасные. У нас было много игр и наш город Постильоне был очень красивый, там так тихо и эстетично", — рассказала София.

Софія пережила окупацію
София с подругой на вокзале. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В рамках проекта "Дети дома" уже планируются следующие путешествия для украинских малышей, которые пережили травматический опыт и нуждаются в возвращении радости детства.

Обійми дітей
Дети обнимаются на прощание. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Напомним, США требуют Россию вернуть незаконно похищенных украинских детей. Также мы рассказывали, что чиновники страны-агрессора усыновляют депортированных детей с территории Украины.

СБУ Италия дети Папа Римский війна депортация
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
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