СБУ організували італійський відпочинок для дітей захисників — деталі

Діти повернулися з Італії. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Об’єднаний центр при Службі безпеки України організував реабілітаційну поїздку. Діти відпочили в Італії та мали можливість поспілкуватись з Папою Римським.

Журналісти Новини.LIVE зустрічали малечу вдома.

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Діти пройшли літню реабілітацію в рамках Bring Kids Back UA

Літній відпочинок організували завдяки проєкту "Діти вдома". Його створили у рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA з Об’єднаним центром з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України при Службі безпеки України.

38 дітей, які перебували під ризиком та/або піддалися примусовому переміщенню, депортації на тимчасово окупованих територіях України або РФ, а також діти оборонців України два тижні відпочивали в італійському містечку Постільйоне.

"Основною задачею цієї програми було об'єднання в нашій великій українській родині дітей, які були незаконно депортовані країною-агресором, повернуті в Україну. А також діточок, рідні яких боронять Україну. На жаль, дехто загинув з батьків. А також діточок-сиріт, про яких турбується й опікується наша держава", — розповів керівник Обʼєднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України при СБУ Андрій Пастернак.

Реалізувати проєкт вдалося за сприяння Посольства України в Республіці Італія, Святого Престолу та БО "ГУРУ ФОНД".

Нагадаємо, СБУ затримала агентів ФСБ на Одещині. Також ми розповідали, хто замовив вбивство співробітника Служби Безпеки України.