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Головна Новини дня Діти захисників відвідали Італію у рамках Bring Kids Back UA

Діти захисників відвідали Італію у рамках Bring Kids Back UA

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 11:13
СБУ організували італійський відпочинок для дітей захисників — деталі
Діти повернулися з Італії. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Об’єднаний центр при Службі безпеки України організував реабілітаційну поїздку. Діти відпочили в Італії та мали можливість поспілкуватись з Папою Римським. 

Журналісти Новини.LIVE зустрічали малечу вдома. 

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Діти пройшли літню реабілітацію в рамках Bring Kids Back UA

Літній відпочинок організували завдяки проєкту "Діти вдома". Його створили у рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA з Об’єднаним центром з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України при Службі безпеки України.

38 дітей, які перебували під ризиком та/або піддалися примусовому переміщенню, депортації на тимчасово окупованих територіях України або РФ, а також діти оборонців України два тижні відпочивали в італійському містечку Постільйоне. 

"Основною задачею цієї програми було об'єднання в нашій великій українській родині дітей, які були незаконно депортовані країною-агресором, повернуті в Україну. А також діточок, рідні яких боронять Україну. На жаль, дехто загинув з батьків. А також діточок-сиріт, про яких турбується й опікується наша держава", — розповів керівник Обʼєднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України при СБУ Андрій Пастернак.

Реалізувати проєкт вдалося за сприяння Посольства України в Республіці Італія, Святого Престолу та БО "ГУРУ ФОНД".  

Нагадаємо, СБУ затримала агентів ФСБ на Одещині. Також ми розповідали, хто замовив вбивство співробітника Служби Безпеки України.

СБУ Італія відпочинок окупація війна реабілітація
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
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