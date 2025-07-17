Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дети защитников посетили Италию в рамках Bring Kids Back UA

Дети защитников посетили Италию в рамках Bring Kids Back UA

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 11:13
СБУ организовали итальянский отдых для детей защитников - детали
Дети вернулись из Италии. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Объединенный центр при Службе безопасности Украины организовал реабилитационную поездку. Дети отдохнули в Италии и имели возможность пообщаться с Папой Римским.

Журналисты Новини.LIVE встречали группу дома.

Реклама
Читайте также:

Дети прошли летнюю реабилитацию в рамках Bring Kids Back UA

Летний отдых организовали благодаря проекту "Дети дома". Его создали в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA с Объединенным центром по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины при Службе безопасности Украины.

38 детей, которые находились под риском и/или подверглись принудительному перемещению, депортации на временно оккупированных территориях Украины или РФ, а также дети защитников Украины две недели отдыхали в итальянском городке Постильоне.

"Основной задачей этой программы было объединение в нашей большой украинской семье детей, которые были незаконно депортированы страной-агрессором, возвращены в Украину. А также детишек, родные которых защищают Украину. К сожалению, некоторые погибли из родителей. А также детишек-сирот, о которых беспокоится и заботится наше государство", — рассказал руководитель Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины при СБУ Андрей Пастернак.

Реализовать проект удалось при содействии Посольства Украины в Республике Италия, Святого Престола и БО "ГУРУ ФОНД".

Напомним, СБУ задержала агентов ФСБ в Одесской области. Также мы рассказывали, кто заказал убийство сотрудника Службы безопасности Украины.

СБУ Италия отдых оккупация війна реабилитация
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации