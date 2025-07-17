СБУ организовали итальянский отдых для детей защитников - детали

Дети вернулись из Италии. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Объединенный центр при Службе безопасности Украины организовал реабилитационную поездку. Дети отдохнули в Италии и имели возможность пообщаться с Папой Римским.

Журналисты Новини.LIVE встречали группу дома.

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Летний отдых организовали благодаря проекту "Дети дома". Его создали в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA с Объединенным центром по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины при Службе безопасности Украины.

38 детей, которые находились под риском и/или подверглись принудительному перемещению, депортации на временно оккупированных территориях Украины или РФ, а также дети защитников Украины две недели отдыхали в итальянском городке Постильоне.

"Основной задачей этой программы было объединение в нашей большой украинской семье детей, которые были незаконно депортированы страной-агрессором, возвращены в Украину. А также детишек, родные которых защищают Украину. К сожалению, некоторые погибли из родителей. А также детишек-сирот, о которых беспокоится и заботится наше государство", — рассказал руководитель Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины при СБУ Андрей Пастернак.

Реализовать проект удалось при содействии Посольства Украины в Республике Италия, Святого Престола и БО "ГУРУ ФОНД".

Напомним, СБУ задержала агентов ФСБ в Одесской области. Также мы рассказывали, кто заказал убийство сотрудника Службы безопасности Украины.