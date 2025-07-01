США вимагають від Росії повернути українських дітей

Українські діти на ТОТ. Фото: Олена Розвадовська/приватний архів

Конгрес США представив проєкт резолюції, що засуджує викрадення українських дітей Росією. Конгресмени вимагають повернення дітей до укладення будь-якої мирної угоди.

Про це йдеться у тексті резолюції.

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Американські конгресмени Грегорі Мікс і Майкл Маккол представили у Конгресі США двопартійну резолюцію, що засуджує викрадення та насильницьке переміщення українських дітей Росією та закликає до їх повернення до укладення мирної угоди.

"Путін — воєнний злочинець, і під його керівництвом російські військові жорстоко викрали та незаконно депортували десятки тисяч українських дітей з їхньої батьківщини", — сказав конгресмен Мікс.

Він наголосив, що ці звірства не є поодинокими випадками — вони є прямим наслідком війни, обраної Путіним.

"Сполучені Штати несуть відповідальність засудити ці безсовісні дії Росії та вимагати негайного повернення кожної дитини, яку Росія забрала", — зазначив Грегорі Мікс.

Своєю чергою, Майкл Маккол нагадав, що з початку повномасштабної війни Росія викрала щонайменше 19 500 українських дітей з їхньої батьківщини, а за деякими оцінками, справжня кількість дітей сягає 200 000.

"Цих дітей позбавили національної ідентичності, усиновили в російські сім'ї або навчили їх служити солдатами Кремля. Як батько, я не можу уявити собі болю, який пережили їхні сім'ї. Масове викрадення дітей Росією — це не що інше, як зло; Сполучені Штати повинні продемонструвати моральне лідерство, вимагаючи повернення кожної дитини до її родини в Україні, перш ніж буде досягнуто справжнього миру", — сказав Майкл Маккол.

Скриншот резолюції США

У понеділок, 30 червня, в Україну з тимчасово окупованих Росією територій вдалося повернути трьох підлітків.

За даними Офісу президента, за 2024 рік Україна повернула додому 449 дітей, яких незаконно депортувала Росія.