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У США вимагають від РФ повернути викрадених українських дітей

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 07:50
США вимагають від Росії повернути українських дітей
Українські діти на ТОТ. Фото: Олена Розвадовська/приватний архів

Конгрес США представив проєкт резолюції, що засуджує викрадення українських дітей Росією. Конгресмени вимагають повернення дітей до укладення будь-якої мирної угоди.

Про це йдеться у тексті резолюції.

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Конгрес США вимагає від РФ повернути українських дітей

Американські конгресмени Грегорі Мікс і Майкл Маккол представили у Конгресі США двопартійну резолюцію, що засуджує викрадення та насильницьке переміщення українських дітей Росією та закликає до їх повернення до укладення мирної угоди.

"Путін — воєнний злочинець, і під його керівництвом російські військові жорстоко викрали та незаконно депортували десятки тисяч українських дітей з їхньої батьківщини", — сказав конгресмен Мікс.

Він наголосив, що ці звірства не є поодинокими випадками — вони є прямим наслідком війни, обраної Путіним.

"Сполучені Штати несуть відповідальність засудити ці безсовісні дії Росії та вимагати негайного повернення кожної дитини, яку Росія забрала", — зазначив Грегорі Мікс.

Своєю чергою, Майкл Маккол нагадав, що з початку повномасштабної війни Росія викрала щонайменше 19 500 українських дітей з їхньої батьківщини, а за деякими оцінками, справжня кількість дітей сягає 200 000.

"Цих дітей позбавили національної ідентичності, усиновили в російські сім'ї або навчили їх служити солдатами Кремля. Як батько, я не можу уявити собі болю, який пережили їхні сім'ї. Масове викрадення дітей Росією — це не що інше, як зло; Сполучені Штати повинні продемонструвати моральне лідерство, вимагаючи повернення кожної дитини до її родини в Україні, перш ніж буде досягнуто справжнього миру", — сказав Майкл Маккол.

Резолюція США
Скриншот резолюції США

У понеділок, 30 червня, в Україну з тимчасово окупованих Росією територій вдалося повернути трьох підлітків.

За даними Офісу президента, за 2024 рік Україна повернула додому 449 дітей, яких незаконно депортувала Росія.

США викрадення військові злочини депортація дітей Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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