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Главная Новости дня В США требуют от РФ вернуть похищенных украинских детей

В США требуют от РФ вернуть похищенных украинских детей

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 07:50
США требуют от России вернуть украинских детей
Украинские дети на ВОТ. Фото: Елена Розвадовская/частный архив

Конгресс США представил проект резолюции, осуждающей похищение украинских детей Россией. Конгрессмены требуют возвращения детей до заключения любого мирного соглашения.

Об этом говорится в тексте резолюции.

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Американские конгрессмены Грегори Микс и Майкл Маккол представили в Конгрессе США двухпартийную резолюцию, осуждающую похищение и насильственное перемещение украинских детей Россией и призывает к их возвращению до заключения мирного соглашения.

"Путин — военный преступник, и под его руководством российские военные жестоко похитили и незаконно депортировали десятки тысяч украинских детей с их родины", — сказал конгрессмен Микс.

Он подчеркнул, что эти зверства не являются единичными случаями — они являются прямым следствием войны, выбранной Путиным.

"Соединенные Штаты несут ответственность осудить эти бессовестные действия России и требовать немедленного возвращения каждого ребенка, которого Россия забрала", — отметил Грегори Микс.

В свою очередь, Майкл Маккол напомнил, что с начала полномасштабной войны Россия похитила не менее 19 500 украинских детей с их родины, а по некоторым оценкам, настоящее количество детей достигает 200 000.

"Этих детей лишили национальной идентичности, усыновили в российские семьи или научили их служить солдатами Кремля. Как отец, я не могу представить себе боли, которую пережили их семьи. Массовое похищение детей Россией — это не что иное, как зло; Соединенные Штаты должны продемонстрировать моральное лидерство, требуя возвращения каждого ребенка в его семью в Украине, прежде чем будет достигнут настоящий мир", — сказал Майкл Маккол.

Резолюція США
Скриншот резолюции США

В понедельник, 30 июня, в Украину с временно оккупированных Россией территорий удалось вернуть трех подростков.

По данным Офиса президента, за 2024 год Украина вернула домой 449 детей, которых незаконно депортировала Россия.

США похищение военные преступления депортация детей Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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