США требуют от России вернуть украинских детей

Украинские дети на ВОТ. Фото: Елена Розвадовская/частный архив

Конгресс США представил проект резолюции, осуждающей похищение украинских детей Россией. Конгрессмены требуют возвращения детей до заключения любого мирного соглашения.

Об этом говорится в тексте резолюции.

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Американские конгрессмены Грегори Микс и Майкл Маккол представили в Конгрессе США двухпартийную резолюцию, осуждающую похищение и насильственное перемещение украинских детей Россией и призывает к их возвращению до заключения мирного соглашения.

"Путин — военный преступник, и под его руководством российские военные жестоко похитили и незаконно депортировали десятки тысяч украинских детей с их родины", — сказал конгрессмен Микс.

Он подчеркнул, что эти зверства не являются единичными случаями — они являются прямым следствием войны, выбранной Путиным.

"Соединенные Штаты несут ответственность осудить эти бессовестные действия России и требовать немедленного возвращения каждого ребенка, которого Россия забрала", — отметил Грегори Микс.

В свою очередь, Майкл Маккол напомнил, что с начала полномасштабной войны Россия похитила не менее 19 500 украинских детей с их родины, а по некоторым оценкам, настоящее количество детей достигает 200 000.

"Этих детей лишили национальной идентичности, усыновили в российские семьи или научили их служить солдатами Кремля. Как отец, я не могу представить себе боли, которую пережили их семьи. Массовое похищение детей Россией — это не что иное, как зло; Соединенные Штаты должны продемонстрировать моральное лидерство, требуя возвращения каждого ребенка в его семью в Украине, прежде чем будет достигнут настоящий мир", — сказал Майкл Маккол.

Скриншот резолюции США

В понедельник, 30 июня, в Украину с временно оккупированных Россией территорий удалось вернуть трех подростков.

По данным Офиса президента, за 2024 год Украина вернула домой 449 детей, которых незаконно депортировала Россия.