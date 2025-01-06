Депортація дітей — за 2024 рік Україна повернула 449 українців

Повернення українських дітей додому. Фото: Офіс омбудсмена України

За 2024 рік Україна повернула додому 449 дітей, яких незаконно депортувала Росія. Їх утримували на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили в Офісі Президента у понеділок, 6 січня.

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Повернення українських дітей

У відомстві розповіли, що протягом 2024 року завдяки ініціативі Bring Kids Back UA Україна повернула додому 449 українських дітей.

"Маленькі українці, яких незаконно депортували, примусово перемістили або утримували на тимчасово окупованих територіях, тепер знову зі своїми родинами. Кожне повернення — це історія відновленої надії, збереженого дитинства та перемоги справедливості", — йдеться у повідомленні.

В ОП наголосили, що Україна докладає максимальних зусиль, аби голоси дітей та їхніх сімей були почуті. За даними відомства, країна використовує усі міжнародні майданчики: від Бюрґенштоку до Монреаля, від Брюсселя до Нью-Йорка, від Кейптауна до Мехіко, від Саміту Миру та Монреальської конференції до Ради Безпеки ООН, для об’єднання світу та збільшення тиску на Росію.

"Цього року наша мета залишається незмінною: повернути кожну українську дитину додому. Українські діти заслуговують рости на своїй рідній землі, в оточенні любові, безпеки та з надією на світле майбутнє", — підкреслили в ОП.

Там також подякували міжнародним партнерам та наголосили, що повернення українських дітей були б неможливими без наших союзників — як в Україні, так і за її межами.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський відповів, скільки дітей викрала РФ з Херсона.

Також він пояснив, чому повернення дітей з РФ таке повільне. За його словами, процес повернення українських малят набагато складніший за обмін полоненими військовими.