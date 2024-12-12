Зеленський пояснив чому дітей не можуть довго повернути з Росії

Діти на вокзалі. Фото ілюстративне: Reuters

В Росію за офіційною статисткою депортували близько 20 тисяч українських дітей. Це лише та кількість, чиї дані вдалося ідентифікувати та верифікувати. Проте кількість викрадених та вивезених дітей значно більша, і процес повернення українських малят набагато складніший за обмін полоненими військовими.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBN.

Читайте також:

Чому Україна так повільно повертає депортованих окупантами дітей з Росії

Володимир Зеленський пояснив, що процес повернення дітей з Росії найскладніший.

"Військових ви обмінюєте на військових, і це зрозумілий процес. Так, на жаль, іноді вони (росіяни. — Ред.) блокують, але так відбувається. Іноді є можливість повернути цивільних. І нам зрозумілий інструмент, як ми повертаємо цивільних. Що з дітьми? З дітьми дуже складно. Тому що ми не можемо міняти дітей на дітей. Там наші депортовані українські діти. У нас немає російських дітей", — сказав глава держави.

Президент додав, що навіть попри те, що ЗСУ перебувають у Курській області, Україна не вбиває цивільних росіян та не викрадає дітей.

"Ми нікого не вкрали, нікого не депортували. Жодного разу такого не було, і навіть наша праця в Курській області це є доказ. Не можна сказати, що просто українців немає на російській території і тому ми нікого не чіпали. От ми в Курській області робили операцію. Жодна людина не вкрадена. Жодну цивільну людину ми не вбили. Жодна дитина там не постраждала", — зазначив Зеленський.

Викрадених дітей може бути значно більше

Володимир Зеленський додав, що дані про 19,5 тисячі депортованих дітей основані лише на офіційних даних, які вдалося підтвердити. Проте цифра може бути значно більшою, і повертати викрадених дітей Україна поки може лише за сприяння партнерів.

"Мені здається, у 2023 році їх російський омбудсмен повідомила про те, що вони у себе тримають 700 тисяч дітей українських. Так, це їхні офіційні дані, і я не знаю, наскільки це правда, але це жах. Вони пишаються тим, що вкрали дітей. Дітей можна повертати завдяки партнерам, завдяки тиску. Ми віримо, що нам вдасться з Європою і разом з президентом Трампом закінчити війну і повернути дітей", — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на початку грудня в Україну з Росії вдалося повернути додому лише шістьох дітей.

Цікаво, що окупанти проводять "патріотичні" уроки для дітей, які залишились на окупованих територіях, та пропагандують їм участь в СВО. А звіт Школи громадського здоров'я Єльського університету навів дані, що літаки Володимира Путіна були залучені до викрадення українських дітей до Росії.