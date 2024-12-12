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Зеленский объяснил, почему возвращение детей из РФ медленное

12 декабря 2024 07:52
Анастасия Постоенко - Редактор
Зеленский объяснил почему детей не могут долго вернуть из России
Дети на станции. Фото иллюстративное: Reuters
Анастасия Постоенко - Редактор

В Россию по официальной статистке депортировали около 20 тысяч украинских детей. Это только количество, чьи данные удалось идентифицировать и верифицировать. Однако количество похищенных и вывезенных детей значительно больше и процесс возвращения украинских малышей намного сложнее обмена пленными военными.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBN.

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Владимир Зеленский объяснил, что процесс возвращения детей из России самый сложный.

"Военных вы обмениваете на военных и это понятный процесс. Да, к сожалению, иногда они (россияне. — Ред.) блокируют, но так происходит. Иногда есть возможность вернуть гражданских. И нам понятен инструмент как мы возвращаем гражданских. Что с детьми? С детьми очень сложно. Потому что мы не можем менять детей на детей. Там наши депортированные украинские дети. У нас нет российских детей", — сказал глава государства.

Президент добавил, что даже несмотря на то, что ВСУ находятся в Курской области, Украина не убивает гражданских россиян и не похищает детей.

"Мы никого не украли, никого не депортировали. Ни разу такого не было, и даже наш труд в Курской области это доказательство. Нельзя сказать что просто украинцев нет на российской территории и поэтому мы никого не трогали. Вот мы в Курской области делали операцию. Ни один человек не украден. Ни одного гражданского человека мы не убили. Ни один ребенок там не пострадал", — отметил Зеленский.

Похищенных детей может быть гораздо больше

Владимир Зеленский добавил, что данные о 19,5 тысячах депортированных детей основаны только на официальных данных, которые удалось подтвердить. Однако цифра может быть значительно больше и возвращать похищенных детей Украина пока может только при содействии партнеров.

"Мне кажется в 2023 году их российский омбудсмен сообщила о том, что они у себя держат 700 тысяч детей украинских. Да, это их официальные данные и я не знаю, насколько это правда, но это ужас. Они гордятся тем, что украли детей. Детей можно возвращать благодаря партнерам, давлению. Мы верим, что нам удастся с Европой и вместе с президентом. Трампом закончить войну и вернуть детей", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, в начале декабря в Украину из России удалось вернуть домой только шестерых детей.

Интересно, что оккупанты проводят "патриотические" уроки для детей, оставшихся на оккупированных территориях, и пропагандируют им участие в СВО . А отчет Школы общественного здоровья Йельского университета привел данные, что самолеты Владимира Путина были вовлечены в похищение украинских детей в Россию.

дети украинцы похищение депортация детей Россия

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