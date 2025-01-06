Депортация детей — за 2024 год Украина вернула 449 украинцев

Возвращение украинских детей домой. Фото: Офис омбудсмена Украины

За 2024 год Украина вернула домой 449 детей, которых незаконно депортировала Россия. Их удерживали на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщили в Офисе Президента в понедельник, 6 января.

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Возвращение украинских детей

В ведомстве рассказали, что в течение 2024 года благодаря инициативе Bring Kids Back UA Украина вернула домой 449 украинских детей.

"Маленькие украинцы, которых незаконно депортировали, принудительно переместили или удерживали на временно оккупированных территориях, теперь снова со своими семьями. Каждое возвращение — это история восстановленной надежды, сохраненного детства и победы справедливости", — говорится в сообщении.

В ОП отметили, что Украина прилагает максимальные усилия, чтобы голоса детей и их семей были услышаны. По данным ведомства, страна использует все международные площадки: от Бюргенштока до Монреаля, от Брюсселя до Нью-Йорка, от Кейптауна до Мехико, от Саммита Мира и Монреальской конференции до Совета Безопасности ООН, для объединения мира и увеличения давления на Россию

"В этом году наша цель остается неизменной: вернуть каждого украинского ребенка домой. Украинские дети заслуживают расти на своей родной земле, в окружении любви, безопасности и с надеждой на светлое будущее", — подчеркнули в ОП.

Там также поблагодарили международных партнеров и отметили, что возвращение украинских детей были бы невозможными без наших союзников — как в Украине, так и за ее пределами.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский ответил, сколько детей похитила РФ из Херсона.

Также он объяснил, почему возвращение детей из РФ такое медленное. По его словам, процесс возвращения украинских малышей намного сложнее обмена пленными военными.