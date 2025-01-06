Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Стало известно, сколько детей Украина вернула домой за 2024 год arrow

Стало известно, сколько детей Украина вернула домой за 2024 год

6 января 2025 14:09
Карина Приходько - Редактор
Депортация детей — за 2024 год Украина вернула 449 украинцев
Возвращение украинских детей домой. Фото: Офис омбудсмена Украины
Карина Приходько - Редактор

За 2024 год Украина вернула домой 449 детей, которых незаконно депортировала Россия. Их удерживали на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщили в Офисе Президента в понедельник, 6 января.

Читайте также:

Возвращение украинских детей

В ведомстве рассказали, что в течение 2024 года благодаря инициативе Bring Kids Back UA Украина вернула домой 449 украинских детей.

"Маленькие украинцы, которых незаконно депортировали, принудительно переместили или удерживали на временно оккупированных территориях, теперь снова со своими семьями. Каждое возвращение — это история восстановленной надежды, сохраненного детства и победы справедливости", — говорится в сообщении.

В ОП отметили, что Украина прилагает максимальные усилия, чтобы голоса детей и их семей были услышаны. По данным ведомства, страна использует все международные площадки: от Бюргенштока до Монреаля, от Брюсселя до Нью-Йорка, от Кейптауна до Мехико, от Саммита Мира и Монреальской конференции до Совета Безопасности ООН, для объединения мира и увеличения давления на Россию

"В этом году наша цель остается неизменной: вернуть каждого украинского ребенка домой. Украинские дети заслуживают расти на своей родной земле, в окружении любви, безопасности и с надеждой на светлое будущее", — подчеркнули в ОП.

Там также поблагодарили международных партнеров и отметили, что возвращение украинских детей  были бы невозможными без наших союзников — как в Украине, так и за ее пределами.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский ответил, сколько детей похитила РФ из Херсона.

Также он объяснил, почему возвращение детей из РФ такое медленное. По его словам, процесс возвращения украинских малышей намного сложнее обмена пленными военными.

Офис президента дети россияне депортация детей война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:53 Жилье ветеранам — Никонов призвал разработать программу от власти

14:49 Как подготовиться к НМТ-2025 по истории Украины — советы от BUKI

14:45 Первый уровень опасности — во Львове предупреждают о буре завтра

14:43 Очищение от грехов в море — как одесситы отмечают Крещение

14:40 Россияне казнили военнопленных ВСУ на Донеччине, — DeepState

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:39 УЗ дает пассажирам льготы и скидки — чем можно воспользоваться

14:35 В плену 1000 дней — люди вышли на Майдан поддержать морпехов

14:31 Обречен на успех — сколько денег принесет биткоин в 2025 году

14:30 Надела на себя — в Киеве судили женщину за кражу одежды

14:30 Конкуренция на рынке труда Польши — кто вытесняет украинцев

14:53 Жилье ветеранам — Никонов призвал разработать программу от власти

14:49 Как подготовиться к НМТ-2025 по истории Украины — советы от BUKI

14:45 Первый уровень опасности — во Львове предупреждают о буре завтра

14:43 Очищение от грехов в море — как одесситы отмечают Крещение

14:40 Россияне казнили военнопленных ВСУ на Донеччине, — DeepState

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:39 УЗ дает пассажирам льготы и скидки — чем можно воспользоваться

14:35 В плену 1000 дней — люди вышли на Майдан поддержать морпехов

14:31 Обречен на успех — сколько денег принесет биткоин в 2025 году

14:30 Надела на себя — в Киеве судили женщину за кражу одежды

14:30 Конкуренция на рынке труда Польши — кто вытесняет украинцев

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

Text

13:46 Военный назвал наиболее распространенную причину СОЧ

Text

13:00 Блинкен о Курске и наступлении РФ на Днепр — эфир День.LIVE

Text

12:33 Шульга объяснил, почему события на Курщине так интересуют россиян

Text

10:11 Арутюнян назвал способ решения проблемы нехватки пилотов БпЛА

Text

08:00 Интервью Зеленского и наступление на Курщине — эфир Ранок.LIVE

5 января 2025
Text

17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья