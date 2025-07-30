ГУР получило очередные доказательства похищения украинских детей из ВОТ

Ребенок с игрушкой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Главное управление разведки Минобороны Украины получило новые доказательства похищения россиянами украинских детей с временно оккупированных территорий. Оно получило доступ к серверам так называемого "правительства Крыма".

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram в среду, 30 июля.

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Разведчики провели масштабную кибероперацию. На сервисах так называемого "правительства Крыма" хранились документы, подтверждающие насильственное перемещение украинских детей с временно оккупированных территорий нескольких областей:

Херсонской;

Запорожской;

Донецкой;

Луганской.

Документы с серверов так называемого "правительства Крыма". Фото: ГУР

Специалисты ГУР получили тысячи документов, содержащих списки депортированных украинских детей, характеристики похищенных несовершеннолетних, оставшихся без попечения, незаконные решения о назначении новых опекунов из числа граждан РФ, а также адреса, по которым проживают и расселены эти дети.

Документы с серверов так называемого "правительства Крыма". Фото: ГУР

Документы с серверов так называемого "правительства Крыма". Фото: ГУР

"Тысячи файлов с бесценной для правосудия информацией об одном из крупнейших военных преступлений РФ — похищении украинских детей — уже переданы в правоохранительные органы. Они будут проанализированы и приобщены к уголовным производствам. Полученная информация позволит найти и вернуть на родную землю похищенных детей, а также наказать причастных к этому преступлению", — подчеркнул представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Пост ГУР. Фото: скриншот

Напомним, 19 июля в Украину удалось вернуть еще 11 похищенных детей. Оккупанты незаконно вывезли их в Россию.

Недавно дети, которые были возвращены из оккупации и депортации, а также дети украинских военных, провели отдых в Италии.