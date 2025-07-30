ГУР получило очередные доказательства похищения украинских детей из ВОТ

ГУР получило новые доказательства похищения украинских детей
Главное управление разведки Минобороны Украины получило новые доказательства похищения россиянами украинских детей с временно оккупированных территорий. Оно получило доступ к серверам так называемого "правительства Крыма".
Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram в среду, 30 июля.
Похищение украинских детей с ВОТ
Разведчики провели масштабную кибероперацию. На сервисах так называемого "правительства Крыма" хранились документы, подтверждающие насильственное перемещение украинских детей с временно оккупированных территорий нескольких областей:
- Херсонской;
- Запорожской;
- Донецкой;
- Луганской.
Специалисты ГУР получили тысячи документов, содержащих списки депортированных украинских детей, характеристики похищенных несовершеннолетних, оставшихся без попечения, незаконные решения о назначении новых опекунов из числа граждан РФ, а также адреса, по которым проживают и расселены эти дети.
"Тысячи файлов с бесценной для правосудия информацией об одном из крупнейших военных преступлений РФ — похищении украинских детей — уже переданы в правоохранительные органы. Они будут проанализированы и приобщены к уголовным производствам. Полученная информация позволит найти и вернуть на родную землю похищенных детей, а также наказать причастных к этому преступлению", — подчеркнул представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.
Напомним, 19 июля в Украину удалось вернуть еще 11 похищенных детей. Оккупанты незаконно вывезли их в Россию.
Недавно дети, которые были возвращены из оккупации и депортации, а также дети украинских военных, провели отдых в Италии.
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