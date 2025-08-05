Андрей Ермак сообщил, что из плена РФ удалось вернуть еще одного ребенка

Возвращенные из плена украинские дети. Иллюстративное фото: Офис президента

Еще одного ребенка удалось вернуть из российского плена. Это стало возможным благодаря инициативе президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA.

Об этом написал в своем Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Как удалось спасти ребенка

Ермак сообщил, что 13-летняя девушка находилась на временно оккупированной россиянами территории. Однако она все три года своего пребывания в оккупации мечтала переехать к своей бабушке и дедушке, которые живут на подконтрольной территории Украины.

Девушка все три года постоянно общалась с родными и не теряла надежду перебраться к ним.

"После долгих колебаний девочка все же решилась на выезд, который завершился успешно — сегодня ребенок в безопасности и в кругу родных", — написал Андрей Ермак.

Он выразил благодарность команде Helping to Leave за содействие в спасении ребенка. Ермак отметил, что власти Украины продолжают выполнять задание президента Зеленского, чтобы все маленькие украинцы вернулись домой.

Ранее стало известно, что из российской оккупации на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще четырех украинских детей. Среди них 15-летняя девочка, которая упорно носила вышиванку в оккупационную школу.

Напомним, что недавно украинская разведка получила новые доказательства похищения россиянами украинских детей с временно оккупированных территорий.