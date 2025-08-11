В Україні врятували 14-річну дівчину з окупації в межах ініціативи Bring Kids Back UA

Дівчина, яку врятували від викрадення в Росію. Фото: Українська мережа за права дитини

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив про успішну операцію в межах ініціативи Володимира Зеленського Bring Kids Back UA. Під час неї вдалося врятувати 14-річну дівчину, що перебувала в окупації.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

Дівчинку хотіли силоміць відправити до інтернату в Росії

Після загибелі батька дівчини, який служив у Збройних силах України, дитина залишалася з родичами на тимчасово окупованій території, де місцеві органи опіки чинили тиск та погрожували примусово відправити її до інтернату в Росію.

"Лише за добу команді Української мережі за права дитини вдалося оформити всі документи, організувати маршрут та вивезти дівчину на підконтрольну територію України. Зараз вона у безпеці, поруч із бабусею, яка чекала на неї всі ці роки, та отримує необхідну допомогу для адаптації й відновлення", — розповів Єрмак.

Єрмак подякував організації за сприяння у порятунку та підкреслив, що команда Президента виконує завдання — повернути всіх українських дітей додому.

Нагадаємо, ексомбудсмен України Микола Кулеба заявив, що в Росії створили "каталог" викрадених неповнолітніх українців.

Наприкінці липня ГУР оприлюднила нові докази викрадення Росією українських дітей.