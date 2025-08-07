Росія створила каталог з "продажу" українських дітей — подробиці

Українська дитина. Фото: facebook.com/KulebaMykola

У Росії створили онлайн-каталог, у якому виклали анкети викрадених з України дітей. На сайті громадяни країни-агресорки можуть "обрати" дитину за фото та взяти її "під опіку".

Про це повідомив у Facebook колишній дитячий омбудсмен Микола Кулеба у четвер, 7 серпня.

Реклама

Читайте також:

У РФ виставили українських дітей на "продаж"

Кулеба повідомив, що від 2014 року російські окупанти систематично вивозили з тимчасово окупованих територій — Луганщини, Донеччини та Криму — українських дітей.

Банк даних викрадених українських дітей у РФ. Фото: facebook.com/KulebaMykola

А тепер у РФ з'явився сайт, на якому розміщені анкети та фото із відкритими обличчями вивезених малюків та підлітків.

"На наспіх створеному сайті можна буквально "вибрати" собі дитину по фото з відкритими обличчями. Вони описують дітей як товар: "слухняна", "спокійна" тощо. Уявіть лише — ви можете відфільтрувати дітей не тільки за статтю, але й за кольором очей та волосся! Те, як вони описують наших українських дітей, не відрізняється від каталогу рабів. Це справжня торгівля дітьми у XXI столітті, яку світ має негайно зупинити", — заявив Кулеба.

Анкета одного з українських дітей, якого викрала РФ. Фото: facebook.com/KulebaMykola

Ексомбудсмен наголосив, що більшість з цих дітей народилися ще до окупації та мають українське громадянство. Батьків деяких з них були вбиті російською владою, або були змущені примусово отримати російські паспорти.

"Коли росіяни на переговорах вимагають списки викрадених українських дітей, їм достатньо просто передати базу з сайту їхнього ж Луганського "міністерства освіти". Вся доказова база їхніх злочинів — прямо на їхніх офіційних ресурсах", — наголосив Кулеба.

Українські діти, викрадені РФ. Фото: facebook.com/KulebaMykola

Нагадаємо, з тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще чотирьох дітей.

А також стало відомо, що у Росії побили підлітка через його стиль.