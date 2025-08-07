Россия создала каталог по "продаже" украинских детей — подробности

Украинский ребенок. Фото: facebook.com/KulebaMykola

В России создали онлайн-каталог, в котором выложили анкеты похищенных из Украины детей. На сайте граждане страны-агрессора могут "выбрать" ребенка по фото и взять его "под опеку".

Об этом сообщил в Facebook бывший детский омбудсмен Николай Кулеба в четверг, 7 августа.

В РФ выставили украинских детей на "продажу"

Кулеба сообщил, что с 2014 года российские оккупанты систематически вывозили с временно оккупированных территорий — Луганщины, Донетчины и Крыма — украинских детей.

Банк данных похищенных украинских детей в РФ. Фото: facebook.com/KulebaMykola

А теперь в РФ появился сайт, на котором размещены анкеты и фото с открытыми лицами вывезенных детей и подростков.

"На наспех созданном сайте можно буквально "выбрать" себе ребенка по фото с открытыми лицами. Они описывают детей как товар: "послушный", "спокойный" и тому подобное. Представьте только — вы можете отфильтровать детей не только по полу, но и по цвету глаз и волос! То, как они описывают наших украинских детей, не отличается от каталога рабов. Это настоящая торговля детьми в XXI веке, которую мир должен немедленно остановить", — заявил Кулеба.

Анкета одного из украинских детей, которого похитила РФ. Фото: facebook.com/KulebaMykola

Экс-омбудсмен подчеркнул, что большинство из этих детей родились еще до оккупации и имеют украинское гражданство. Родители некоторых из них были убиты российскими властями, или были вынуждены принудительно получить российские паспорта.

"Когда россияне на переговорах требуют списки похищенных украинских детей, им достаточно просто передать базу с сайта их же Луганского "министерства образования". Вся доказательная база их преступлений — прямо на их официальных ресурсах", — подчеркнул Кулеба.

Украинские дети, похищенные РФ. Фото: facebook.com/KulebaMykola

