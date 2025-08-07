Микола Томенко пояснив, чому зустріч Трампа й Путіна загострить бої на фронті

Військовослужбовець 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України стріляє з гаубиці Д-30. REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Політичний та громадський діяч Микола Томенко вважає, що чим вищою стає ймовірність важливих міжнародних переговорів, тим активніше сторони намагаються реалізувати свої позиції на полі бою. Як приклад він наводить ситуацію на Херсонському напрямку, де останнім часом помітне загострення боїв.

Про це Микола Томенко сказав в ефірі Ранок.LIVE.

"Коли стає високою ступінь вірогідності прийняття певних рішень, то всі намагаються до останньої секунди діяти максимально для того, щоб виторгувати більше. Тобто насправді, чим ближче така зустріч, тим серйозніше, як на мене, буде рівень бойових дій", — зауважив Томенко.

На його думку, така логіка діє й у випадку потенційної зустрічі Дональда Трампа та Владіміра Путіна. Кремль, каже він, прагнутиме до переговорів підійти з максимальною вигідною позицією, а отже демонструвати наступ і перемоги.

"Росія побачить, що як мінімум до зустрічі Путіна — Трампа вона йде, значить, їм треба максимально показати, що вони перемагають, значить, вони з кожним днем просуваються. І сам факт, що вони зупиняються, це вже велика поступка в нашій стороні", — сказав Томенко.

Говорячи про Херсонщину, політик підкреслив, що спостерігає ситуацію особисто, адже регулярно буває в регіоні. За його словами, нещодавно він міг спокійно відвідувати Херсон, але нині ситуація ускладнилася.

Щодо дипломатичних перспектив, Томенко оцінює ймовірність двосторонньої зустрічі Путіна й Трампа як дуже високу. Водночас можливість тристороннього формату переговорів, наприклад у Монако, він оцінює як 50% на 50%, адже ця зустріч, на його думку, матиме стратегічне значення.

Нагадаємо, в Росії підтвердили заплановану зустріч між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним.

Тим часом у Держдепі США вважають, що в Кремлі могли змінити думку про переговори через побоювання вторинних санкцій.