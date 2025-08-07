Николай Томенко объяснил почему встреча Трампа и Путина обострит бои на фронте

Военнослужащий 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины стреляет из гаубицы Д-30. REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Политический и общественный деятель Николай Томенко считает, что чем выше становится вероятность важных международных переговоров, тем активнее стороны пытаются реализовать свои позиции на поле боя. В качестве примера он приводит ситуацию на Херсонском направлении, где в последнее время заметно обострение боев.

Об этом Николай Томенко сказал в эфире Ранок.LIVE.

"Когда становится высокой степень вероятности принятия определенных решений, то все пытаются до последней секунды действовать максимально для того, чтобы выторговать больше. То есть на самом деле, чем ближе такая встреча, тем серьезнее, на мой взгляд, будет уровень боевых действий", — отметил Томенко.

По его мнению, такая логика действует и в случае потенциальной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Кремль, говорит он, будет стремиться к переговорам подойти с максимальной выгодной позицией, а значит — демонстрировать наступление и победы.

"Россия увидит, что как минимум к встрече Путина — Трампа она идет, значит, им надо максимально показать, что они побеждают, значит, они с каждым днем продвигаются. И сам факт, что они останавливаются, это уже большая уступка в нашей стороне", — сказал Томенко.

Говоря о Херсонщине, политик подчеркнул, что наблюдает ситуацию лично, ведь регулярно бывает в регионе. По его словам, недавно он мог спокойно посещать Херсон, но сейчас ситуация осложнилась.

Что касается дипломатических перспектив, Томенко оценивает вероятность двусторонней встречи Путина и Трампа как очень высокую. В то же время возможность трехстороннего формата переговоров, например в Монако, он оценивает как 50% на 50%, ведь эта встреча, по его мнению, будет иметь стратегическое значение.

Напомним, в России подтвердили запланированную встречу между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Между тем в Госдепе США считают, что в Кремле могли изменить мнение о переговорах из-за опасений вторичных санкций.