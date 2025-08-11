В Украине спасли 14-летнюю девушку из оккупации в рамках инициативы Bring Kids Back UA

Девушка, которую спасли от похищения в Россию. Фото: Украинская сеть за права ребенка

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил об успешной операции в рамках инициативы Владимира Зеленского Bring Kids Back UA. Во время нее удалось спасти 14-летнюю девушку, которая находилась в оккупации.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Девочку хотели силой отправить в интернат в России

После гибели отца девушки, который служил в Вооруженных силах Украины, ребенок оставался с родственниками на временно оккупированной территории, где местные органы опеки оказывали давление и угрожали принудительно отправить ее в интернат в Россию.

"Всего за сутки команде Украинской сети за права ребенка удалось оформить все документы, организовать маршрут и вывезти девушку на подконтрольную территорию Украины. Сейчас она в безопасности, рядом с бабушкой, которая ждала ее все эти годы, и получает необходимую помощь для адаптации и восстановления", — рассказал Ермак.

Ермак поблагодарил организацию за содействие в спасении и подчеркнул, что команда Президента выполняет задачу — вернуть всех украинских детей домой.

Напомним, экс-омбудсмен Украины Николай Кулеба заявил, что в России создали "каталог" похищенных несовершеннолетних украинцев.

В конце июля ГУР обнародовала новые доказательства похищения Россией украинских детей.