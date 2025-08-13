Оккупанты на Луганщине готовят украинских детей к службе в армии России

Российский военный обучает подростков обращаться с оружием. Фото: росСМИ

На оккупированной территории Луганской области россияне продолжают милитаризировать украинских детей, готовя их к будущей службе в вооруженных формированиях России. В частности, в Станице Луганской представители Росгвардии совместно с активистами путинской партии "Единая Россия" организовали для воспитанников местного футбольного клуба "Атаман" специальную "тренировку", которая фактически была элементом военной подготовки.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра национального сопротивления.

Детей учили по программе силовиков

Под прикрытием празднования Дня физкультурника школьников привлекали к интенсивным упражнениям на выносливость и силу, отработке приемов рукопашного боя и элементов подготовки, которые обычно применяются в спецподразделениях.

Как отмечают очевидцы, инструкторы не скрывали истинной цели занятий — они подчеркивали, что эти навыки понадобятся во время отбора в военные структуры.

Эксперты отмечают, что подобные мероприятия являются частью системной стратегии Кремля, направленной на формирование мобилизационного резерва среди несовершеннолетних граждан Украины.

Это грубо противоречит нормам международного гуманитарного права и Конвенции ООН о правах ребенка, ведь привлечение детей к военной подготовке на оккупированных территориях является нарушением их основополагающих прав и свобод.

Напомним, Украина возвращает домой из российской оккупации несовершеннолетних украинцев. Так недавно удалось эвакуировать 14-летнюю девушку, которую принуждением хотели вывезти в российский интернат.

Также Владимир Зеленский высказывался о том, проводят ли какую-то работу по контрпропаганде молодежи на ВОТ.