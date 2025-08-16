Мелания Трамп передала личное письмо Путину — какое содержание

Жена Трампа передала Путину письмо — о чем идет речь
Жена лидера Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп передала российскому диктатору Владимиру Путину письмо. В нем говорится о похищении украинских детей.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух чиновников в Белом доме в субботу, 16 августа.
Похищение украинских детей
Дональд Трамп лично передал письмо российскому диктатору во время их переговоров на Аляске. Чиновники не сообщили содержание, однако в нем содержится информация о похищении украинских детей.
Украина неоднократно заявляла о военном преступлении, которое совершают российские оккупанты. Они похищают несовершеннолетних, которых вывозят в Россию или на временно оккупированную территорию.
Напомним, на временно оккупированной части Луганщины россияне готовят детей к будущей службе в ВС РФ.
Недавно руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что из оккупации удалось вернуть 14-летнюю девочку.
