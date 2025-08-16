Встреча Трампа и Путина на Аляске — как прошли переговоры

Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

На Аляске состоялась встреча лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры продолжались около трех часов.

Новини.LIVE собрали всю информацию о встрече Трампа и Путина на Аляске.

Что происходило на Аляске

Перед встречей с российским диктатором Трамп заявил, что хочет быстрого прекращения огня в Украине и расстроится, если этого не произойдет. Он заявлял, что встреча с Путиным пройдет хорошо или он быстро вернется домой.

Впоследствии в сети показали, как приземлился самолет Трампа на Аляске. Кроме того, стало известно, что встреча состоится "три на три". В переговорах также приняли участие госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф.

На аэродроме выстелили красную дорожку, которая пролегала вдоль линии самолетов F-22 Raptor.

Впоследствии Трамп встретил российского диктатора и пожал ему руку. Лидер США ждал Путина 30 минут. После этого они сели в президентское авто и отправились к месту проведения саммита. Кроме того, над политиками пролетел стратегический бомбардировщик B-2 Spirit в сопровождении четырех истребителей пятого поколения F-22 Raptor.

Журналисты спрашивали у Путина об убийствах мирных украинцев, однако представителей прессы попросили выйти из помещения.

Переговоры между Трампом и Путиным продолжались за закрытыми дверями. Сообщалось, что они должны были проходить около шести часов, однако на самом деле меньше.

Российский диктатор и лидер США. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

А во время переговоров на улицах Анкориджа состоялся митинг в поддержку Украины. Люди добрались до базы с Путиным.

Переговоры продолжались около трех часов, а Трамп дал интервью журналистам. Он предположил возможную встречу Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

Ни Трамп, ни Путин не заявили ни о каком соглашении между собой или о прекращении огня на фронте. Кроме того, они отказались отвечать на вопросы прессы. Диктатор РФ цинично заметил, что для России все происходящее в Украине — "настоящая трагедия". Также Путин пригласил Трампа в Москву.

Встреча Путина и Трампа. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Американский лидер оценил встречу с Путиным на "10 из 10". В то же время был отменен праздничный обед.

Трамп заявил, что во время переговоров согласился с Путиным, что война в Украине завершится обменом территориями и определенными гарантиями безопасности со стороны США.

Впоследствии лидер Штатов сообщил, что все еще думает о повышении санкций против стран, которые продолжают покупать российскую нефть.

А Белый дом опубликовал фото Трампа и Путина с подписью "Цель — всегда мир".

Трамп и Путин на Аляске. Фото: Белый дом

Напомним, Мелания Трамп передала Путину письмо о похищении украинских детей во время войны.

Кроме того, Путин привез Трампу карту Донецкой области, которую планировал представить во время встречи.