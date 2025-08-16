Мітингувальники на Алясці підтримали Україну напередодні зустрічі з Трампа і Путіна

На Алясці мітингували за Україну — дістались до бази з Путіним
На тлі переговорів президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Путіна в різних місцях Аляски американці вийшли на підтримку України. Мітинги відбулись як в Анкориджі, так і поблизу самої військової бази Елмендорф-Річардсон.
Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Stand UP Alaska та кореспондента Голосу Америки Остапа Яроша.
Як пройшли мітингу на підтримку України
Спочатку відбулась акція в самому Анкориджі, яку організувала громадська організація Stand UP Alaska. Учасники тримали плакати на підтримку України та з написами, які засуджують Путіна та називають його воєнним злочинцем.
Згодом, вже ближче до переговорів, учасники акції перемістились до військової бази Елмендорф-Річардсон.
Там вони також провели мітинг та скандували лозунги на підтримку України.
Нагадаємо, на Алясці розпочалась закрита зустріч між Трампом та Путіним. Вона триватиме, за інформацією з Білого дому, до п'ятої ранку за київським часом.
Раніше повідомлялось, що американські журналісти настирливо питали Путіна про вбивства українців. Той удавав, що нічого не чув, а потім щось кричав у відповідь.
Читайте Новини.LIVE!