Мітингувальники на Алясці підтримали Україну напередодні зустрічі з Трампа і Путіна

Мітинг на підтримку України на Алясці. Фото: Stand UP Alaska

На тлі переговорів президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Путіна в різних місцях Аляски американці вийшли на підтримку України. Мітинги відбулись як в Анкориджі, так і поблизу самої військової бази Елмендорф-Річардсон.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Stand UP Alaska та кореспондента Голосу Америки Остапа Яроша.

Як пройшли мітингу на підтримку України

Спочатку відбулась акція в самому Анкориджі, яку організувала громадська організація Stand UP Alaska. Учасники тримали плакати на підтримку України та з написами, які засуджують Путіна та називають його воєнним злочинцем.

Згодом, вже ближче до переговорів, учасники акції перемістились до військової бази Елмендорф-Річардсон.

Плакат на підтримку України біля бази Елмендорф-Річардсон. Фото: Остап Яриш

Там вони також провели мітинг та скандували лозунги на підтримку України.

Нагадаємо, на Алясці розпочалась закрита зустріч між Трампом та Путіним. Вона триватиме, за інформацією з Білого дому, до п'ятої ранку за київським часом.

Раніше повідомлялось, що американські журналісти настирливо питали Путіна про вбивства українців. Той удавав, що нічого не чув, а потім щось кричав у відповідь.