На Аляске митинговали за Украину — добрались до базы с Путиным

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 00:07
Митингующие на Аляске поддержали Украину накануне встречи с Трампа и Путина
Митинг в поддержку Украины на Аляске. Фото: Stand UP Alaska

На фоне переговоров президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Путина в разных местах Аляски американцы вышли в поддержку Украины. Митинги состоялись как в Анкоридже, так и вблизи самой военной базы Элмендорф-Ричардсон.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Stand UP Alaska и корреспондента Голоса Америки Остапа Яроша.

Читайте также:

Как прошли митинги в поддержку Украины

Сначала состоялась акция в самом Анкоридже, которую организовала общественная организация Stand UP Alaska. Участники держали плакаты в поддержку Украины и с надписями, которые осуждают Путина и называют его военным преступником.

Впоследствии, уже ближе к переговорам, участники акции переместились к военной базе Элмендорф-Ричардсон.

На Аляске митинговали за Украину — добрались до базы с Путиным - фото 1
Плакат в поддержку Украины возле базы Элмендорф-Ричардсон. Фото: Остап Ярыш

Там они также провели митинг и скандировали лозунги в поддержку Украины.

Напомним, на Аляске началась закрытая встреча между Трампом и Путиным. Она продлится, по информации из Белого дома, до пяти утра по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что американские журналисты настойчиво спрашивали Путина об убийствах украинцев. Тот делал вид, что ничего не слышал, а потом что-то кричал в ответ.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
