Главная Новости дня Трамп сообщил Зеленскому, что Путин не хочет прекращения огня

Трамп сообщил Зеленскому, что Путин не хочет прекращения огня

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 10:37
Трамп заявил Зеленскому, что Путин не хочет перемирия в войне
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Во время телефонного разговора лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил Президенту Украины Владимиру Зеленскому, что российский диктатор Владимир Путин не хочет прекращения огня.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X в субботу, 16 августа.

Читайте также:

Путин не хочет перемирия

Трамп рассказал Зеленскому и лидерами НАТО, что российский диктатор не хочет перемирия. По его словам, Владимир Путин "предпочитает всеобъемлющее соглашение о прекращении войны".

"По словам источника, который участвовал в телефонном разговоре, Трамп сказал: "Я считаю, что быстрое заключение мирного соглашения лучше, чем перемирие", — добавил журналист.

null
Пост Равида. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский раскрыл подробности телефонного разговора с Трампом 16 августа. Известно, что лидер США пригласил Президента Украины в Вашингтон.

Ранее экс-советник Трампа Джон Болтан прокомментировал встречу лидера США с российским диктатором на Аляске.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
