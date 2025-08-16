Розмова Зеленського з Трампом 16 серпня — про що говорили лідери

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 16 серпня, провів телефонну розмову з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. За його словами, спочатку вони говорили сам на сам, а потім з європейськими лідерами.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Розмова Зеленського з Трампом 16 серпня

Український лідер проаналізував розмову як "тривалу та змістовну". Сторони говорили понад півтори години, з яких приблизно годину — з Трампом.

За словами Зеленського, Україна знову підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради досягнення миру. Трамп повідомив йому про свою зустріч з російським керівництвом на Алясці та основні пункти розмови. Зеленський зазначив, що сила Америки впливає на розвиток ситуації.

"Ми підтримуємо пропозицію Президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна — Америка — Росія. Україна підкреслює: ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього", — наголосив він.

Глава держави розповів, що всі подробиці щодо завершення вбивств та війни планує обговорити з Трампом у Вашингтоні в понеділок, 18 серпня. Зеленський подякував за запрошення.

Український лідер наголосив, що важливо, аби європейці були також залучені на всіх етапах заради надійного гарантування безпеки разом зі Штатами.

"Ми обговорили позитивні сигнали від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні. Продовжуємо координувати наші позиції з усіма партнерами. Дякую всім, хто допомагає!" — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

