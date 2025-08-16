Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом

Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 10:27
Розмова Зеленського з Трампом 16 серпня — про що говорили лідери
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 16 серпня, провів телефонну розмову з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. За його словами, спочатку вони говорили сам на сам, а потім з європейськими лідерами.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Розмова Зеленського з Трампом 16 серпня

Український лідер проаналізував розмову як "тривалу та змістовну". Сторони говорили понад півтори години, з яких приблизно годину — з Трампом.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За словами Зеленського, Україна знову підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради досягнення миру. Трамп повідомив йому про свою зустріч з російським керівництвом на Алясці та основні пункти розмови. Зеленський зазначив, що сила Америки впливає на розвиток ситуації.

"Ми підтримуємо пропозицію Президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна — Америка — Росія. Україна підкреслює: ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього", — наголосив він.

Глава держави розповів, що всі подробиці щодо завершення вбивств та війни планує обговорити з Трампом у Вашингтоні в понеділок, 18 серпня. Зеленський подякував за запрошення.

Український лідер наголосив, що важливо, аби європейці були також залучені на всіх етапах заради надійного гарантування безпеки разом зі Штатами.

"Ми обговорили позитивні сигнали від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні. Продовжуємо координувати наші позиції з усіма партнерами. Дякую всім, хто допомагає!" — додав Зеленський.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE зібрали всю важливу інформацію з зустрічі Трампа та російського диктатора Путіна на Алясці.

Також повідомлялося, що Меланія Трамп передала Путіну особистого листа про викрадення українських дітей.

Володимир Зеленський США війна Дональд Трамп Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації