Главная Новости дня Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом

Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 10:27
Разговор Зеленского с Трампом 16 августа — о чем говорили лидеры
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 16 августа, провел телефонный разговор с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По его словам, сначала они говорили один на один, а затем с европейскими лидерами.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Разговор Зеленского с Трампом 16 августа

Украинский лидер проанализировал разговор как "длительный и содержательный". Стороны говорили более полутора часов, из которых примерно час — с Трампом.

Володимир Зеленський
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По словам Зеленского, Украина вновь подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради достижения мира. Трамп сообщил ему о своей встрече с российским руководством на Аляске и основные пункты разговора. Зеленский отметил, что сила Америки влияет на развитие ситуации.

"Мы поддерживаем предложение Президента Трампа о трехсторонней встрече Украина — Америка — Россия. Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого", — подчеркнул он.

Глава государства рассказал, что все подробности по завершению убийств и войны планирует обсудить с Трампом в Вашингтоне в понедельник, 18 августа. Зеленский поблагодарил за приглашение.

Украинский лидер подчеркнул, что важно, чтобы европейцы были также привлечены на всех этапах ради надежного обеспечения безопасности вместе со Штатами.

"Мы обсудили позитивные сигналы от американской стороны относительно участия в обеспечении безопасности Украины. Продолжаем координировать наши позиции со всеми партнерами. Спасибо всем, кто помогает!" — добавил Зеленский.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE собрали всю важную информацию со встречи Трампа и российского диктатора Путина на Аляске.

Также сообщалось, что Мелания Трамп передала Путину личное письмо о похищении украинских детей.

Владимир Зеленский США война Дональд Трамп Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
