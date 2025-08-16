Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп та Зеленський завершили телефонну розмову

Трамп та Зеленський завершили телефонну розмову

Ua en ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 09:53
Розмова Трампа і Зеленського 16 серпня — перші подробиці
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у суботу, 16 серпня, провів телефону розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Наразі деталі невідомі.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE в Офісі Президента.

Реклама
Читайте також:

Розмова Зеленського та Трампа 16 серпня

"Це був тривалий дзвінок. Спочатку президенти Зеленський і Трамп, потім ще під'єдналися європейські лідери", — повідомили в ОП.

Журналіст Барак Равід розповів, що Трамп розмовляв із Зеленським та європейськими лідерами понад півтори години. Лідер США розповідав їм про свою зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

null
Допис Равіда. Фото: скриншот

Нагадаємо, джерела Новини.LIVE підтвердили інформацію, що Трамп проводить розмову із Зеленським та європейськими лідерами.

Крім того, ми розповідали всі подробиці зустрічі Трампа і Путіна на Алясці.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп Україна політики
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації