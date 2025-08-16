Розмова Трампа і Зеленського 16 серпня — перші подробиці

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у суботу, 16 серпня, провів телефону розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Наразі деталі невідомі.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE в Офісі Президента.

Розмова Зеленського та Трампа 16 серпня

"Це був тривалий дзвінок. Спочатку президенти Зеленський і Трамп, потім ще під'єдналися європейські лідери", — повідомили в ОП.

Журналіст Барак Равід розповів, що Трамп розмовляв із Зеленським та європейськими лідерами понад півтори години. Лідер США розповідав їм про свою зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Допис Равіда. Фото: скриншот

Крім того, ми розповідали всі подробиці зустрічі Трампа і Путіна на Алясці.