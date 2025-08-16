Видео
Главная Новости дня Трамп и Зеленский завершили телефонный разговор

Трамп и Зеленский завершили телефонный разговор

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 09:53
Разговор Трампа и Зеленского 16 августа — первые подробности
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в субботу, 16 августа, провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. На данный момент детали неизвестны.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в Офисе Президента.



Разговор Зеленского и Трампа 16 августа

"Это был длительный звонок. Сначала президенты Зеленский и Трамп, затем подключились европейские лидеры", — сообщили в ОП.

Журналист Барак Равид рассказал, что Трамп разговаривал с Зеленским и европейскими лидерами более полутора часов. Лидер США рассказывал им о своей встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

null
Пост Равида. Фото: скриншот

Напомним, источники Новини.LIVE подтвердили информацию, что Трамп проводит разговор с Зеленским и европейскими лидерами.



Владимир Зеленский США Дональд Трамп Украина политики
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
