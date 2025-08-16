Разговор Трампа и Зеленского 16 августа — первые подробности

Трамп и Зеленский завершили телефонный разговор
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в субботу, 16 августа, провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. На данный момент детали неизвестны.
Об этом сообщили источники Новини.LIVE в Офисе Президента.
Разговор Зеленского и Трампа 16 августа
"Это был длительный звонок. Сначала президенты Зеленский и Трамп, затем подключились европейские лидеры", — сообщили в ОП.
Журналист Барак Равид рассказал, что Трамп разговаривал с Зеленским и европейскими лидерами более полутора часов. Лидер США рассказывал им о своей встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.
