Трамп проводить телефонну розмову із Зеленським 16 серпня

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у суботу, 16 серпня, проводить телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, він говорить також з європейськими лідерами.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE в Офісі Президента.

Розмова Трампа із Зеленським

Заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно у соцмережі X зазначив, що Трамп у літаку проводить розмову із Зеленським та "іншими". Ймовірно, йдеться про європейських лідерів.

Допис Скавіно. Фото: скриншот

Інформацію про розмову підтвердили джерела Новини.LIVE в ОП.

Станом на 09:48 стало відомо, що розмова між Трампом та Зеленським завершилася.

