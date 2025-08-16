Відео
Головна Новини дня Трамп проводить розмову із Зеленським та європейськими лідерами

Трамп проводить розмову із Зеленським та європейськими лідерами

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 09:36
Трамп проводить телефонну розмову із Зеленським 16 серпня
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у суботу, 16 серпня, проводить телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, він говорить також з європейськими лідерами.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE в Офісі Президента.

Читайте також:

Розмова Трампа із Зеленським

Заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно у соцмережі X зазначив, що Трамп у літаку проводить розмову із Зеленським та "іншими". Ймовірно, йдеться про європейських лідерів.

null
Допис Скавіно. Фото: скриншот

Інформацію про розмову підтвердили джерела Новини.LIVE в ОП.

Станом на 09:48 стало відомо, що розмова між Трампом та Зеленським завершилася.

Нагадаємо, ми детально розповідали, що відбувалося в Алясці під час зустрічі Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

А лідер США не розкрив ключову розбіжність, яка була під час переговорів з Путіним. Водночас він заявив про відверту розмову.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
