Трамп не розкрив головну суперечність із Путіним

Дональд Трамп. Фото: DW

Президент США Дональд Трамп після переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним визнав, що сторони мали відверту розмову та певний прогрес, але ключову розбіжність вирішив поки не озвучувати. Політик наголосив, що будь-які домовленості щодо завершення війни мають ухвалюватися лише за згодою України та президента Володимира Зеленського.

Про це Трамп заявив у ніч на суботу, 16 серпня, в ефірі телеканалу Fox News.

Трамп залишив нерозкритим головне питання

Після переговорів на високому рівні Дональд Трамп заявив, що бесіда з Путіним була "дуже відвертою" і показала ознаки прогресу у деяких аспектах. Водночас він підкреслив, що найважливіше питання залишається без остаточного вирішення та не підлягає публічному обговоренню.

"Ми говорили дуже відверто. Я думаю, він хоче довести це до кінця", — сказав Трамп.

За словами президента США, будь-яке рішення щодо війни неможливе без згоди України та Володимира Зеленського. Він наголосив, що готовий спостерігати за розвитком подій і дати процесу шанс, зазначивши, що "це ще зовсім не вирішена справа" і остаточне слово залишається за Києвом.

