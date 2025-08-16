Трамп не раскрыл главное противоречие с Путиным

Трамп намекнул на нераскрытое разногласие с Путиным
Президент США Дональд Трамп после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным признал, что стороны имели откровенный разговор и определенный прогресс, но ключевое разногласие решил пока не озвучивать. Политик подчеркнул, что любые договоренности по завершению войны должны приниматься только с согласия Украины и президента Владимира Зеленского.
Об этом Трамп заявил в ночь на субботу, 16 августа, в эфире телеканала Fox News.
Трамп оставил нераскрытым главный вопрос
После переговоров на высоком уровне Дональд Трамп заявил, что беседа с Путиным была "очень откровенной" и показала признаки прогресса в некоторых аспектах. В то же время он подчеркнул, что важнейший вопрос остается без окончательного решения и не подлежит публичному обсуждению.
"Мы говорили очень откровенно. Я думаю, он хочет довести это до конца", — сказал Трамп.
По словам президента США, любое решение по войне невозможно без согласия Украины и Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что готов наблюдать за развитием событий и дать процессу шанс, отметив, что "это еще совсем не решенное дело" и окончательное слово остается за Киевом.
Напомним, что Первая леди США Мелания Трамп передала российскому диктатору Владимиру Путину письмо, в котором подняла тему похищения украинских детей.
Ранее мы также информировали, что после завершения переговоров с Путиным Трамп заявил, что продолжает взвешивать возможность введения более жестких санкций против стран, которые покупают российскую нефть.
