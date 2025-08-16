Видео
Главная Новости дня Трамп проводит разговор с Зеленским и европейскими лидерами

Трамп проводит разговор с Зеленским и европейскими лидерами

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 09:36
Трамп проводит телефонный разговор с Зеленским 16 августа
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в субботу, 16 августа, проводит телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, он говорит также с европейскими лидерами.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в Офисе Президента.

Читайте также:

Разговор Трампа с Зеленским

Заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино в соцсети X отметил, что Трамп в самолете проводит разговор с Зеленским и "другими". Вероятно, речь идет о европейских лидерах.

Пост Скавино. Фото: скриншот

Информацию о разговоре подтвердили источники Новини.LIVE в ОП.

По состоянию на 09:48 стало известно, что разговор между Трампом и Зеленским завершился.

Напомним, мы подробно рассказывали, что происходило в Аляске во время встречи Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

А лидер США не раскрыл ключевое разногласие, которое было во время переговоров с Путиным. В то же время он заявил об откровенном разговоре.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
