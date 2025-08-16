Відео
Зеленський відповів на вимогу Путіна віддати Донбас Росії

Зеленський відповів на вимогу Путіна віддати Донбас Росії

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 23:12
Умови Путіна щодо завершення війни — Зеленський відповів на вимогу віддати Донбас
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський відреагував на умови російського диктатора Володимира Путіна для припинення війни в Україні. Росія вимагає поступитися усією територією Донбасу.

Про це повідомляє видання Reuters у суботу, 16 серпня.

Читайте також:

Зеленський відповів на вимоги Путіна

Під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом на Алясці російський диктатор заявив, що Росія готова зупинити бойові дії в обмін на Донбас, включно із неокупованими населеними пунктами.

Однак Зеленський відхилив "пропозицію" та відмовився йти на територіальні поступки з країною-агресоркою.

Нагадаємо, що, окрім обміну територіями, Путін вимагає надати російській мові офіційного статусу в Україні та гарантувати "безпеку" для російської православної церкви.

Однак у телефонній розмові із президентом України Трамп заявив про те, що не побачив від російського диктатора намірів припинити війну.

Як стало відомо раніше, Володимир Зеленський вже у понеділок, 18 серпня, зустрінеться з Дональдом Трампом у Білому домі. Участь у саміті також візьмуть участь представники європейських країн.

Володимир Зеленський Донбас володимир путін переговори війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
