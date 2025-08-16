Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский ответил на требование Путина отдать Донбасс России

Зеленский ответил на требование Путина отдать Донбасс России

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 23:12
Условия Путина по завершению войны — Зеленский ответил на требование отдать Донбасс
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на условия российского диктатора Владимира Путина для прекращения войны в Украине. Россия требует уступить всю территорию Донбасса.

Об этом сообщает издание Reuters в субботу, 16 августа.

Реклама
Читайте также:

Зеленский ответил на требования Путина

Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске российский диктатор заявил, что Россия готова остановить боевые действия в обмен на Донбасс, включая неоккупированные населенные пункты.

Однако Зеленский отклонил "предложение" и отказался идти на территориальные уступки со страной-агрессором.

Напомним, что, кроме обмена территориями, Путин требует предоставить русскому языку официальный статус в Украине и гарантировать "безопасность" для русской православной церкви.

Однако в телефонном разговоре с президентом Украины Трамп заявил о том, что не увидел от российского диктатора намерений прекратить войну.

Как стало известно ранее, Владимир Зеленский уже в понедельник, 18 августа, встретится с Дональдом Трампом в Белом доме. Участие в саммите также примут участие представители европейских стран.

Владимир Зеленский Донбасс владимир путин переговоры война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации