Условия Путина по завершению войны — Зеленский ответил на требование отдать Донбасс

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на условия российского диктатора Владимира Путина для прекращения войны в Украине. Россия требует уступить всю территорию Донбасса.

Об этом сообщает издание Reuters в субботу, 16 августа.

Зеленский ответил на требования Путина

Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске российский диктатор заявил, что Россия готова остановить боевые действия в обмен на Донбасс, включая неоккупированные населенные пункты.

Однако Зеленский отклонил "предложение" и отказался идти на территориальные уступки со страной-агрессором.

Напомним, что, кроме обмена территориями, Путин требует предоставить русскому языку официальный статус в Украине и гарантировать "безопасность" для русской православной церкви.

Однако в телефонном разговоре с президентом Украины Трамп заявил о том, что не увидел от российского диктатора намерений прекратить войну.

Как стало известно ранее, Владимир Зеленский уже в понедельник, 18 августа, встретится с Дональдом Трампом в Белом доме. Участие в саммите также примут участие представители европейских стран.