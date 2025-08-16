Відео
На зустріч Трампа із Зеленським запрошені європейські лідери

На зустріч Трампа із Зеленським запрошені європейські лідери

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 19:54
Візит Зеленського до Білого дому 18 серпня - будуть присутні європейські лідери
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Офіс президента

Європейські лідери запрошені на зустріч очільника США Дональда Трампа із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Вона відбудеться у понеділок, 18 серпня.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням поінформовані джерела.

Читайте також:

Зустріч Трампа та Зеленського — про що говоритимуть

Попередньо відомо, що Трамп під час зустрічі хоче обговорити план припинення війни в Україні, який передбачає територіальні поступки з боку Києва.

Джерела видання наголосили, що рішення щодо своєї території прийматиме Україна, додавши, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою.

Водночас видання пише, що Трамп під час розмови із європейськими лідерами не згадував про введення будь-яких додаткових санкцій або економічний тиск на Росію. Проте європейські лідери наголосили, що вони продовжуватимуть санкції та економічний тиск на РФ, доки не припиняться вбивства.

Нагадаємо, попри те, що Путін є офіційним військовим злочинцем за визначенням Міжнародного кримінального суду, президент США Дональд Трамп під час зустрічі надав йому почесну варту і червону доріжку.

Після саміту Трамп анонсував тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним. А також під час телефонної розмови повідомив Зеленському, що Путін не демонструє готовності до припинення вогню.

Зеленський зі свого боку заявив, що в понеділок проведе зустріч із Трампом у Вашингтоні.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
