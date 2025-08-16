Відео
Головна Новини дня Як Трамп зустрічав воєнного злочинця Путіна — які надав почесті

Як Трамп зустрічав воєнного злочинця Путіна — які надав почесті

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 01:19
Трамп доволі пишно зустрів Путіна на аеродромі — радісно посміхався та плескав в долоні
Трамп зустрічає Путіна на Алясці. Фото: Reuters

Попри те, що диктатор РФ Путін є офіційним військовим злочинцем за визначенням Міжнародного кримінального суду, президент США надав йому значних почестей при зустрічі. Це були знаки особистої поваги та офіційні жести у вигляді почесного караулу та червоної доріжки.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Як Трамп зустрів Путіна на аеродромі

До трапу з літаком російського диктатора постелили почесну червону доріжку, а повз неї вишикувалась почесна варта з американських військових. 

Сам лідер США був дуже радий бачити російського диктатора. Дональд Трамп плескав в долоні, посміхався і з задоволенням тиснув руку вбивці українців.

Проте був ще цікавий момент, який можна розглядати як з боку почесті, як авіаційний парад, так і з боку натяку на американську потужність. Річ у тому, що під час перебування Путіна на аеродромі, над його головою пролетів стратегічний бомбардувальник B-2 Spirit у супроводі винищувачів п’ятого покоління F-22 Raptor.

Цікаво, що Путін став другим іноземним лідером, якого президент США приймав на військовій базі Ельмендорф на Алясці. 26 вересня 1971 року в Ангарі 5 на цій авіабазі Річард Ніксон зустрічав японського імператора Хірохіто.

Раніше повідомлялось, що журналісти США настирливо питали Путіна про вбивства українців. Той удавав, що нічого не чув, а потім щось кричав у відповідь. 

Також повідомлялось, що переговори Путіна та Трампа можуть тривати до п'ятої години ранку за Києвом. Це інформація білого дому.

росія США володимир путін переговори Дональд Трамп Аляска
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
