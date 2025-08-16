Видео
Видео

Главная Новости дня Как Трамп встречал военного преступника РФ — какие оказал почести

Как Трамп встречал военного преступника РФ — какие оказал почести

Дата публикации 16 августа 2025 01:19
Трамп довольно пышно встретил Путина на аэродроме - радостно улыбался и хлопал в ладоши
Трамп встречает Путина на Аляске. Фото: Reuters

Несмотря на то, что диктатор РФ Путин является официальным военным преступником по определению Международного уголовного суда, президент США оказал ему значительные почести при встрече. Это были знаки личного уважения и официальные жесты в виде почетного караула и красной дорожки.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Как Трамп встретил Путина на аэродроме

К трапу с самолетом российского диктатора постелили почетную красную дорожку, а мимо нее выстроился почетный караул из американских военных.

Сам лидер США был очень рад видеть российского диктатора. Дональд Трамп хлопал в ладоши, улыбался и с удовольствием жал руку убийце украинцев.

Однако был еще интересный момент, который можно рассматривать как со стороны почести, как авиационный парад, так и со стороны намека на американскую мощь. Дело в том, что во время пребывания Путина на аэродроме, над его головой пролетел стратегический бомбардировщик B-2 Spirit в сопровождении истребителей пятого поколения F-22 Raptor.

Интересно, что Путин стал вторым иностранным лидером, которого президент США принимал на военной базе Эльмендорф на Аляске. 26 сентября 1971 года в Ангаре 5 на этой авиабазе Ричард Никсон встречал японского императора Хирохито.

Ранее сообщалось, что журналисты США настойчиво спрашивали Путина об убийствах украинцев. Тот делал вид, что ничего не слышал, а потом что-то кричал в ответ.

Также сообщалось, что переговоры Путина и Трампа могут продолжаться до пяти часов утра по Киеву. Это информация белого дома.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
