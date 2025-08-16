Трамп довольно пышно встретил Путина на аэродроме - радостно улыбался и хлопал в ладоши

Как Трамп встречал военного преступника РФ — какие оказал почести
Несмотря на то, что диктатор РФ Путин является официальным военным преступником по определению Международного уголовного суда, президент США оказал ему значительные почести при встрече. Это были знаки личного уважения и официальные жесты в виде почетного караула и красной дорожки.
Как Трамп встретил Путина на аэродроме
К трапу с самолетом российского диктатора постелили почетную красную дорожку, а мимо нее выстроился почетный караул из американских военных.
Сам лидер США был очень рад видеть российского диктатора. Дональд Трамп хлопал в ладоши, улыбался и с удовольствием жал руку убийце украинцев.
Однако был еще интересный момент, который можно рассматривать как со стороны почести, как авиационный парад, так и со стороны намека на американскую мощь. Дело в том, что во время пребывания Путина на аэродроме, над его головой пролетел стратегический бомбардировщик B-2 Spirit в сопровождении истребителей пятого поколения F-22 Raptor.
Интересно, что Путин стал вторым иностранным лидером, которого президент США принимал на военной базе Эльмендорф на Аляске. 26 сентября 1971 года в Ангаре 5 на этой авиабазе Ричард Никсон встречал японского императора Хирохито.
Ранее сообщалось, что журналисты США настойчиво спрашивали Путина об убийствах украинцев. Тот делал вид, что ничего не слышал, а потом что-то кричал в ответ.
Также сообщалось, что переговоры Путина и Трампа могут продолжаться до пяти часов утра по Киеву. Это информация белого дома.
