Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський у понеділок зустрінеться з Трампом — деталі

Зеленський у понеділок зустрінеться з Трампом — деталі

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 10:36
Зеленський у понеділок зустрінеться з Трампом у Вашингтоні
Володимир Зеленський. Фото: допис Зеленського у Telegram

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в понеділок проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. За його словами, саме там планується обговорити всі ключові деталі, пов’язані із завершенням війни та припиненням вбивств.

Про це написав Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Реклама
Читайте також:

Деталі розмови та домовленості

За словами Зеленського, Трамп поінформував його про зміст своєї зустрічі з російським диктатором та основні тези, які там обговорювалися. Український президент підкреслив, що сила США має безпосередній вплив на розвиток ситуації у світі.

"Тривала, змістовна розмова з Президентом Трампом спочатку один на один, а потім також за участі європейських лідерів. Загалом говорили більш ніж півтори години, приблизно годину — з Президентом Трампом", — написав Зеленський.

Зустріч у Вашингтоні

Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що у понеділок вирушить до США для переговорів із Дональдом Трампом. Український лідер наголосив, що тема завершення війни та мирного врегулювання стане головною на порядку денному.

"Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюсь обговорити з Президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення", — зазначив Зеленський.

Україна підтримала ініціативу Трампа щодо проведення тристоронньої зустрічі за участю США та Росії. Зеленський наголосив, що саме формат переговорів на рівні лідерів дозволяє обговорювати ключові питання безпеки й миру.

"Ми підтримуємо пропозицію Президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна — Америка — Росія. Україна підкреслює: ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього", — підкреслив він.

Нагадаємо, що під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп повідомив українському лідеру Володимиру Зеленському, що російський диктатор Володимир Путін не демонструє готовності до припинення вогню. 

Раніше ми також інформували, що Президент України Володимир Зеленський у суботу, 16 серпня, підтвердив факт розмови з Трампом. Він зазначив, що спершу вони спілкувалися у форматі "сам на сам", а згодом до дискусії долучилися європейські партнери.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп Україна Вашингтон
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації