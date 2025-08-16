Зеленський у понеділок зустрінеться з Трампом у Вашингтоні

Володимир Зеленський. Фото: допис Зеленського у Telegram

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в понеділок проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. За його словами, саме там планується обговорити всі ключові деталі, пов’язані із завершенням війни та припиненням вбивств.

Про це написав Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Реклама

Читайте також:

Деталі розмови та домовленості

За словами Зеленського, Трамп поінформував його про зміст своєї зустрічі з російським диктатором та основні тези, які там обговорювалися. Український президент підкреслив, що сила США має безпосередній вплив на розвиток ситуації у світі.

"Тривала, змістовна розмова з Президентом Трампом спочатку один на один, а потім також за участі європейських лідерів. Загалом говорили більш ніж півтори години, приблизно годину — з Президентом Трампом", — написав Зеленський.

Зустріч у Вашингтоні

Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що у понеділок вирушить до США для переговорів із Дональдом Трампом. Український лідер наголосив, що тема завершення війни та мирного врегулювання стане головною на порядку денному.

"Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюсь обговорити з Президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення", — зазначив Зеленський.

Україна підтримала ініціативу Трампа щодо проведення тристоронньої зустрічі за участю США та Росії. Зеленський наголосив, що саме формат переговорів на рівні лідерів дозволяє обговорювати ключові питання безпеки й миру.

"Ми підтримуємо пропозицію Президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна — Америка — Росія. Україна підкреслює: ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього", — підкреслив він.

Нагадаємо, що під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп повідомив українському лідеру Володимиру Зеленському, що російський диктатор Володимир Путін не демонструє готовності до припинення вогню.

Раніше ми також інформували, що Президент України Володимир Зеленський у суботу, 16 серпня, підтвердив факт розмови з Трампом. Він зазначив, що спершу вони спілкувалися у форматі "сам на сам", а згодом до дискусії долучилися європейські партнери.