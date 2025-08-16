Видео
Зеленский в понедельник встретится с Трампом — детали

Зеленский в понедельник встретится с Трампом — детали

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 10:36
Зеленский в понедельник встретится с Трампом в Вашингтоне
Владимир Зеленский. Фото: сообщение Зеленского в Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в понедельник проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. По его словам, именно там планируется обсудить все ключевые детали, связанные с завершением войны и прекращением убийств.

Об этом написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Детали разговора и договоренности

По словам Зеленского, Трамп проинформировал его о содержании своей встречи с российским диктатором и основных тезисах, которые там обсуждались. Украинский президент подчеркнул, что сила США имеет непосредственное влияние на развитие ситуации в мире.

"Длительный, содержательный разговор с Президентом Трампом сначала один на один, а затем также с участием европейских лидеров. В общем говорили более полутора часов, примерно час — с Президентом Трампом", — написал Зеленский.

Встреча в Вашингтоне

Владимир Зеленский официально подтвердил, что в понедельник отправится в США для переговоров с Дональдом Трампом. Украинский лидер подчеркнул, что тема завершения войны и мирного урегулирования станет главной на повестке дня.

"Все детали по завершению убийств, по завершению войны собираюсь обсудить с Президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение", — отметил Зеленский.

Украина поддержала инициативу Трампа о проведении трехсторонней встречи с участием США и России. Зеленский подчеркнул, что именно формат переговоров на уровне лидеров позволяет обсуждать ключевые вопросы безопасности и мира.

"Мы поддерживаем предложение Президента Трампа о трехсторонней встрече Украина — Америка — Россия. Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого", — подчеркнул он.

Напомним, что во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности к прекращению огня.

Ранее мы также информировали, что Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 16 августа, подтвердил факт разговора с Трампом. Он отметил, что сначала они общались в формате "один на один", а затем к дискуссии присоединились европейские партнеры.

