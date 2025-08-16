Видео
Главная Новости дня На встречу Трампа с Зеленским приглашены европейские лидеры

На встречу Трампа с Зеленским приглашены европейские лидеры

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 19:54
Визит Зеленского в Белый дом 18 августа - будут присутствовать европейские лидеры
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Офис президента

Европейские лидеры приглашены на встречу главы США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Она состоится в понедельник, 18 августа.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Читайте также:

Встреча Трампа и Зеленского — о чем будут говорить

Предварительно известно, что Трамп во время встречи хочет обсудить план прекращения войны в Украине, который предусматривает территориальные уступки со стороны Киева.

Источники издания отметили, что решение относительно своей территории будет принимать Украина, добавив, что международные границы не могут быть изменены силой.

В то же время издание пишет, что Трамп во время разговора с европейскими лидерами не упоминал о введении каких-либо дополнительных санкций или экономическом давлении на Россию. Однако европейские лидеры отметили, что они будут продолжать санкции и экономическое давление на РФ, пока не прекратятся убийства.

Напомним, несмотря на то, что Путин является официальным военным преступником по определению Международного уголовного суда, президент США Дональд Трамп во время встречи предоставил ему почетный караул и красную дорожку.

После саммита Трамп анонсировал трехстороннюю встречу с Зеленским и Путиным. А также во время телефонного разговора сообщил Зеленскому, что Путин не демонстрирует готовности к прекращению огня.

Зеленский в свою очередь заявил, что в понедельник проведет встречу с Трампом в Вашингтоне.

