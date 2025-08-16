Закінчення війни в Україні — Путін вимагає офіційного статусу для російської мови та безпеку для РПЦ

Володимир Путін. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін висунув вимоги для припинення вогню в Україні. Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці він заговорив про новий статус для російської мови та повернення московського патріархату до України.

Про це повідомляє видання The New York Times у суботу, 16 серпня.

Путін вимагає гарантій щодо РПЦ і російської мови

Під час зустрічі російський диктатор висунув умови не лише про те, щоб Україна відмовилася від своїх територій, а й заговорив про новий статус для російської мови.

Як повідомляє видання, Путін вимагає надати гарантії про те, що мова країни-агресорки стане офіційною в Україні.

Крім того, голова Кремля заявив про повернення російської православної церкви та надання їй "безпеки" для функціонування.

Нагадаємо, що після саміту на Алясці Дональд Трамп озвучив головні вимоги кремлівського диктатора. Зокрема, Путін вимагає передати усю територію Донбасу, включно з неокупованими територіями, під контроль РФ, а також відмову України від членства в НАТО.

У відповідь в Офісі Президента виступили із заявою про те, як Україна бачить закінчення війни.