Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Російська мова та РПЦ в Україні — Путін висунув умови для миру

Російська мова та РПЦ в Україні — Путін висунув умови для миру

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 20:19
Закінчення війни в Україні — Путін вимагає офіційного статусу для російської мови та безпеку для РПЦ
Володимир Путін. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін висунув вимоги для припинення вогню в Україні. Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці він заговорив про новий статус для російської мови та повернення московського патріархату до України.

Про це повідомляє видання The New York Times у суботу, 16 серпня.

Реклама
Читайте також:

Путін вимагає гарантій щодо РПЦ і російської мови

Під час зустрічі російський диктатор висунув умови не лише про те, щоб Україна відмовилася від своїх територій, а й заговорив про новий статус для російської мови.

Як повідомляє видання, Путін вимагає надати гарантії про те, що мова країни-агресорки стане офіційною в Україні.

Крім того, голова Кремля заявив про повернення російської православної церкви та надання їй "безпеки" для функціонування.

Нагадаємо, що після саміту на Алясці Дональд Трамп озвучив головні вимоги кремлівського диктатора. Зокрема, Путін вимагає передати усю територію Донбасу, включно з неокупованими територіями, під контроль РФ, а також відмову України від членства в НАТО.

У відповідь в Офісі Президента виступили із заявою про те, як Україна бачить закінчення війни.

володимир путін переговори російська мова війна в Україні РПЦ
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації