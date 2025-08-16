Окончание войны в Украине — Путин требует официального статуса для русского языка и безопасность для РПЦ

Владимир Путин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин выдвинул требования для прекращения огня в Украине. Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске он заговорил о новом статусе для русского языка и возвращении московского патриархата в Украину.

Об этом сообщает издание The New York Times в субботу, 16 августа.

Реклама

Читайте также:

Путин требует гарантий в отношении РПЦ и русского языка

Во время встречи российский диктатор выдвинул условия не только о том, чтобы Украина отказалась от своих территорий, но и заговорил о новом статусе для русского языка.

Как сообщает издание, Путин требует предоставить гарантии о том, что язык страны-агрессора станет официальным в Украине.

Кроме того, глава Кремля заявил о возвращении русской православной церкви и предоставлении ей "безопасности" для функционирования.

Напомним, что после саммита на Аляске Дональд Трамп озвучил главные требования кремлевского диктатора. В частности, Путин требует передать всю территорию Донбасса, включая неоккупированные территории, под контроль РФ, а также отказ Украины от членства в НАТО.

В ответ в Офисе Президента выступили с заявлением о том, как Украина видит окончание войны.