Як має завершитись війна — бачення України

Сергій Лещенко. Фото: Facebook Сергія Лещенка

Спочатку має бути припинення вогню, а потім — мирна угода. Так Україна бачить завершення війни.

Про це заявив радник голови Офісу президента Сергій Лещенко в ефірі телемарафону.

Реклама

Читайте також:

Позиція України щодо завершення війни

Лещенко зазначив, що нова позиція Трампа, яка передбачає укладання мирної угоди без перемир'я, може бути предметом обговорення, але зараз Україна має інше бачення.

"Чому? Тому, що якщо ми ведемо переговори до припинення вогню — це створює великі ризики шантажу для України. Тому, що якщо є припинення вогню — відкривається простір для дипломатії", — каже він.

Якщо ж припинення вогню немає, а паралельно ідуть бої і ідуть переговори, то потенційна мирна угода орієнтуватиметься на ситуаційну перевагу однієї зі сторін на полі бою, але ця перевага може змінитися за дуже короткий час.

Лещенко додає, що такий підхід створює великі ризики для України.

Нагадаємо, попри те, що Путін є офіційним військовим злочинцем за визначенням Міжнародного кримінального суду, президент США Дональд Трамп під час зустрічі надав йому почесну варту і червону доріжку.

Після саміту Трамп анонсував тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним. А також під час телефонної розмови повідомив Зеленському, що Путін не демонструє готовності до припинення вогню.

Зеленський зі свого боку заявив, що в понеділок проведе зустріч із Трампом у Вашингтоні.