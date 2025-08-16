Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Как Украина видит завершение войны — заявление советника ОПУ

Как Украина видит завершение войны — заявление советника ОПУ

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 17:56
Как должна завершиться война - видение Украины
Сергей Лещенко. Фото: Facebook Сергея Лещенко

Сначала должно быть прекращение огня, а затем — мирное соглашение. Так Украина видит завершение войны.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона.

Реклама
Читайте также:

Позиция Украины относительно завершения войны

Лещенко отметил, что новая позиция Трампа, которая предусматривает заключение мирного соглашения без перемирия, может быть предметом обсуждения, но сейчас Украина имеет другое видение.

"Почему? Потому что если мы ведем переговоры до прекращения огня — это создает большие риски шантажа для Украины. Потому, что если есть прекращение огня — открывается пространство для дипломатии", — говорит он.

Если же прекращения огня нет, а параллельно идут бои и идут переговоры, то потенциальное мирное соглашение будет ориентироваться на ситуационное преимущество одной из сторон на поле боя, но это преимущество может измениться за очень короткое время.

Лещенко добавляет, что такой подход создает большие риски для Украины.

Напомним, несмотря на то, что Путин является официальным военным преступником по определению Международного уголовного суда, президент США Дональд Трамп во время встречи предоставил ему почетный караул и красную дорожку.

После саммита Трамп анонсировал трехстороннюю встречу с Зеленским и Путиным. А также во время телефонного разговора сообщил Зеленскому, что Путин не демонстрирует готовности к прекращению огня.

Зеленский в свою очередь заявил, что в понедельник проведет встречу с Трампом в Вашингтоне.

переговоры Дональд Трамп Сергей Лещенко война в Украине прекращение огня
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации