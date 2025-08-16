Как должна завершиться война - видение Украины

Сергей Лещенко. Фото: Facebook Сергея Лещенко

Сначала должно быть прекращение огня, а затем — мирное соглашение. Так Украина видит завершение войны.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона.

Реклама

Читайте также:

Позиция Украины относительно завершения войны

Лещенко отметил, что новая позиция Трампа, которая предусматривает заключение мирного соглашения без перемирия, может быть предметом обсуждения, но сейчас Украина имеет другое видение.

"Почему? Потому что если мы ведем переговоры до прекращения огня — это создает большие риски шантажа для Украины. Потому, что если есть прекращение огня — открывается пространство для дипломатии", — говорит он.

Если же прекращения огня нет, а параллельно идут бои и идут переговоры, то потенциальное мирное соглашение будет ориентироваться на ситуационное преимущество одной из сторон на поле боя, но это преимущество может измениться за очень короткое время.

Лещенко добавляет, что такой подход создает большие риски для Украины.

Напомним, несмотря на то, что Путин является официальным военным преступником по определению Международного уголовного суда, президент США Дональд Трамп во время встречи предоставил ему почетный караул и красную дорожку.

После саммита Трамп анонсировал трехстороннюю встречу с Зеленским и Путиным. А также во время телефонного разговора сообщил Зеленскому, что Путин не демонстрирует готовности к прекращению огня.

Зеленский в свою очередь заявил, что в понедельник проведет встречу с Трампом в Вашингтоне.