Трамп: Путін досі вимагає від України відмови від Донбасу

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови заявив, що російський диктатор Володимир Путін досі вимагає від України відмови від контролю над Донбасом. За словами американського лідера, остаточне рішення належить Києву, проте позиція Москви залишається незмінною.

Про це повідомляє Bloomberg.

Позиція Путіна щодо Донбасу

Джерела видання стверджують, що під час телефонної розмови Дональд Трамп поділився з українською стороною змістом позиції Кремля. Він наголосив, що Москва не відмовилася від своєї головної вимоги – примусити Київ поступитися територією Донбасу.

Хоча рішення про те, що робити з територією, належить Україні, Путін, як і раніше, хоче, щоб Київ відмовився від контролю над усією територією Донбасу, зазначило джерело Bloomberg.

Трамп підкреслив, що майбутні переговори будуть складними, адже вимоги Кремля не змінилися з початку повномасштабної війни. Він додав, що саме Київ має остаточне слово у визначенні своєї територіальної цілісності.

Нагадаємо, що лідери провідних європейських держав після телефонної розмови з Трампом та Зеленським підтвердили свою тверду підтримку України.

Раніше ми також інформували, що Зеленський відреагував на цю заяву, подякувавши союзникам за допомогу. Він зазначив, що підтримка партнерів є надзвичайно важливою у боротьбі України за свободу та безпеку.