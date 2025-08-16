Гарантії безпеки для України - що пропонують США

Термінова новина

Як одну із гарантій безпеки для України американська сторона запропонувала, начебто погоджену з російським диктатором Володимиром Путіним гарантію у стилі ст.5 Північноатлантичного договору. При цьому, про залучення НАТО у ці потенційні гарантії не йдеться.

Про це з посиланням на своїй джерела повідомляє CNN.

Реклама

Читайте також:

Стаття про колективну безпеку

Зазначається, що цю пропозицію щодо колективної безпеки американська сторона озвучила під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Додамо, що ст.5 Північноатлантичного договору передбачає, що збройний напад на одну із країн вважатиметься нападом на усі країни НАТО. Тоді застосовується колективна оборона.

Заголовок

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що гарантії безпеки можуть забезпечувати Україні європейські країни. Проте не НАТО.

Також Трамп закликав одразу перейти до мирної угоди для завершення війни в Україні, не чекаючи припинення вогню.