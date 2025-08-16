Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Стало відомо, яку гарантію безпеки запропонували для України США

Стало відомо, яку гарантію безпеки запропонували для України США

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 13:37
Гарантії безпеки для України - що пропонують США
Термінова новина

Як одну із гарантій безпеки для України американська сторона запропонувала, начебто погоджену з російським диктатором Володимиром Путіним гарантію у стилі ст.5 Північноатлантичного договору. При цьому, про залучення НАТО у ці потенційні гарантії не йдеться.

Про це з посиланням на своїй джерела повідомляє CNN.

Реклама
Читайте також:

Стаття про колективну безпеку

Зазначається, що цю пропозицію щодо колективної безпеки американська сторона озвучила під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. 

Додамо, що ст.5 Північноатлантичного договору передбачає, що збройний напад на одну із країн вважатиметься нападом на усі країни НАТО. Тоді застосовується колективна оборона.

ст 5
Заголовок

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що гарантії безпеки можуть забезпечувати Україні європейські країни. Проте не НАТО. 

Також Трамп закликав одразу перейти до мирної угоди для завершення війни в Україні, не чекаючи припинення вогню.

Володимир Зеленський володимир путін Дональд Трамп війна в Україні гарантії безпеки
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації