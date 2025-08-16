Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Стало известно, какую гарантию безопасности предложили Украине

Стало известно, какую гарантию безопасности предложили Украине

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 13:37
Гарантии безопасности для Украины - что предлагают США
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: AFP

В качестве одной из гарантий безопасности для Украины американская сторона предложила, якобы согласованную с российским диктатором Владимиром Путиным гарантию в стиле ст.5 Североатлантического договора. При этом о привлечении НАТО в эти потенциальные гарантии речь не идет.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает CNN.

Реклама
Читайте также:

Статья о коллективной безопасности

Отмечается, что это предложение по коллективной безопасности американская сторона озвучила во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Добавим, что ст.5 Североатлантического договора предусматривает, что вооруженное нападение на одну из стран будет считаться нападением на все страны НАТО. Тогда применяется коллективная оборона.

ст 5
Статья 5 Североатлантического договора. Фото: скриншот

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что гарантии безопасности могут обеспечивать Украине европейские страны. Однако не НАТО.

Также Трамп призвал сразу перейти к мирному соглашению для завершения войны в Украине, не дожидаясь прекращения огня.

Владимир Зеленский владимир путин Дональд Трамп война в Украине гарантии безопасности
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации