Гарантии безопасности для Украины - что предлагают США

Стало известно, какую гарантию безопасности предложили Украине
В качестве одной из гарантий безопасности для Украины американская сторона предложила, якобы согласованную с российским диктатором Владимиром Путиным гарантию в стиле ст.5 Североатлантического договора. При этом о привлечении НАТО в эти потенциальные гарантии речь не идет.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает CNN.
Статья о коллективной безопасности
Отмечается, что это предложение по коллективной безопасности американская сторона озвучила во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
Добавим, что ст.5 Североатлантического договора предусматривает, что вооруженное нападение на одну из стран будет считаться нападением на все страны НАТО. Тогда применяется коллективная оборона.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что гарантии безопасности могут обеспечивать Украине европейские страны. Однако не НАТО.
Также Трамп призвал сразу перейти к мирному соглашению для завершения войны в Украине, не дожидаясь прекращения огня.
Читайте Новини.LIVE!