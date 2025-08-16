Гарантии безопасности для Украины - что предлагают США

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: AFP

В качестве одной из гарантий безопасности для Украины американская сторона предложила, якобы согласованную с российским диктатором Владимиром Путиным гарантию в стиле ст.5 Североатлантического договора. При этом о привлечении НАТО в эти потенциальные гарантии речь не идет.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает CNN.

Реклама

Читайте также:

Статья о коллективной безопасности

Отмечается, что это предложение по коллективной безопасности американская сторона озвучила во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Добавим, что ст.5 Североатлантического договора предусматривает, что вооруженное нападение на одну из стран будет считаться нападением на все страны НАТО. Тогда применяется коллективная оборона.

Статья 5 Североатлантического договора. Фото: скриншот

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что гарантии безопасности могут обеспечивать Украине европейские страны. Однако не НАТО.

Также Трамп призвал сразу перейти к мирному соглашению для завершения войны в Украине, не дожидаясь прекращения огня.