Головна Новини дня Трамп наголосив на необхідності мирної угоди — заява

Трамп наголосив на необхідності мирної угоди — заява

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 12:02
Мирна угода щодо війни в Україні — Трамп зробив заяву
Дональд Трамп. Фото: AP

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав відразу перейти до мирної угоди для завершення війни в Україні. За його словами, не потрібно спочатку встановлювати режим припинення вогню.

Про це Дональд Трамп повідомив у соцмережі Truth у суботу, 16 серпня.

Читайте також:

Мирна угода щодо війни в Україні

Трамп заявив, що в нього був чудовий та успішний день на Алясці. За його словами, зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним пройшла добре. Крім того, він позитивно оцінив телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським та різними європейськими лідерами, у тому числі генсек НАТО.

"Всі дійшли згоди, що найкращим способом закінчити жахливу війну між Росією та Україною є укладення мирної угоди, яка покладе край війні, а не просто угоди про припинення вогню, яка часто не дотримується", — зауважив Трамп.

Глава держави повідомив, що Зеленський прибуде до Вашингтона 18 серпня. За його словами, вони обговорять зустріч з російським диктатором. 

"Це може врятувати життя мільйонів людей. Дякую за вашу увагу до цього питання!" — додав Трамп.

null
Допис Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, 16 серпня Трамп повідомив Зеленському, що Путін не хоче перемирʼя у війні в Україні.

А в Єврокомісії повідомили, хто приєднався до телефонної розмови Трампа та Зеленського.

Володимир Зеленський США війна Дональд Трамп Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
