Стало відомо, з ким Трамп говорив після зустрічі з Путіним

Після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп провів розмову з низкою європейських і міжнародних лідерів. До дискусії, окрім президента України Володимира Зеленського, приєдналися ключові представники ЄС та НАТО.

Про це повідомляє Єврокомісія.

Хто долучився до розмови

За даними видання, Трамп після переговорів на Алясці провів телефонну конференцію, до якої приєдналися кілька впливових світових політиків. Серед них були президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Участь у розмові також взяли президент Фінляндії Александер Стубб, президент Польщі Кароль Навроцький і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Крім того, до обговорення долучилися генеральний секретар НАТО Марк Рютте, державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний представник Стів Віткофф. За даними джерел, йшлося про підсумки переговорів з Путіним та подальші кроки Заходу.

Такі багатосторонні консультації, на думку аналітиків, покликані продемонструвати єдність позицій союзників та забезпечити координацію дій у відповідь на дії Кремля.

Нагадаємо, що під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп сказав українському колезі Володимиру Зеленському, що російський диктатор Володимир Путін наразі не готовий до припинення вогню.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський 16 серпня підтвердив факт розмови з Дональдом Трампом. За його словами, спершу переговори відбулися у форматі "сам на сам", після чого до них приєдналися європейські лідери.