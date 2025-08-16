Видео
Стало известно, с кем Трамп говорил после встречи с Путиным

Стало известно, с кем Трамп говорил после встречи с Путиным

Дата публикации 16 августа 2025 11:55
Стало известно, с кем Трамп говорил после встречи с Путиным
Дональд Трамп. Фото: ABC News

После встречи с российским диктатором Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп провел разговор с рядом европейских и международных лидеров. К дискуссии, кроме президента Украины Владимира Зеленского, присоединились ключевые представители ЕС и НАТО.

Об этом сообщает Еврокомиссия.

Кто присоединился к разговору

По данным издания, Трамп после переговоров на Аляске провел телефонную конференцию, к которой присоединились несколько влиятельных мировых политиков. Среди них были президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Участие в разговоре также приняли президент Финляндии Александер Стубб, президент Польши Кароль Навроцкий и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Кроме того, к обсуждению присоединились генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф. По данным источников, речь шла об итогах переговоров с Путиным и дальнейших шагах Запада.

Такие многосторонние консультации, по мнению аналитиков, призваны продемонстрировать единство позиций союзников и обеспечить координацию действий в ответ на действия Кремля.

Напомним, что во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп сказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что российский диктатор Владимир Путин пока не готов к прекращению огня.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский 16 августа подтвердил факт разговора с Дональдом Трампом. По его словам, сначала переговоры состоялись в формате "один на один", после чего к ним присоединились европейские лидеры.

Владимир Зеленский владимир путин Эммануэль Макрон Дональд Трамп Урсула фон дер Ляйен
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
