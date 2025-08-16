Мирное соглашение по войне в Украине — Трамп сделал заявление

Дональд Трамп. Фото: AP

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал сразу перейти к мирному соглашению для завершения войны в Украине. По его словам, не нужно сначала устанавливать режим прекращения огня.

Об этом Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth в субботу, 16 августа.

Мирное соглашение по войне в Украине

Трамп заявил, что у него был замечательный и успешный день на Аляске. По его словам, встреча с российским диктатором Владимиром Путиным прошла хорошо. Кроме того, он положительно оценил телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским и различными европейскими лидерами, в том числе генсек НАТО.

"Все пришли к согласию, что лучшим способом закончить ужасную войну между Россией и Украиной является заключение мирного соглашения, которое положит конец войне, а не просто соглашения о прекращении огня, которое часто не соблюдается", — отметил Трамп.

Глава государства сообщил, что Зеленский прибудет в Вашингтон 18 августа. По его словам, они обсудят встречу с российским диктатором.

"Это может спасти жизни миллионов людей. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!" — добавил Трамп.

